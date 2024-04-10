Росія має своє лобі у США, Британії, Латинській Америці та Африці — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має свій вплив у низці демократичних держав, зокрема в США.

Про це український лідер повідомив у інтерв'ю Politico.

"В них є свої лобі скрізь: у Сполучених Штатах, Євросоюзі, Великій Британії, Латинській Америці, Африці. Коли ми говоримо про Конгрес — ви помічаєте, як вони працюють із суспільством у США?", — зазначив Зеленський.

Водночас президент вказав, що РФ досягла успіху в деформації інформаційного поля світу. Американські громадяни фактично виконують роботу Росії у ЗМІ Сполучених Штатів, додав український лідер.

Раніше у ГУР Міністерства оборони попередили, що Росія активізувала дезінформаційну кампанію проти України на Близькому Сході.

Пропаганда РФ проти України

У Головному управлінні розвідки МО 2 серпня 2023 року розповіли, що російські політтехнологи підготували новий пакет брехні, розрахований на цільові аудиторії в Україні, США, Європі та Ізраїлі.

Мета всіх матеріалів єдина — переконати українців та союзників у безперспективності опору, посіяти сумніви й протистояння в антипутінській коаліції та створити враження, що є "важливіші" проблеми.