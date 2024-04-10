Рада ЄС підтримала переговорну рамку щодо вступу України та Молдови в Євросоюз і приєднання до блоку до 2030 — це дуже амбіційна, але можлива ціль.

Про це напередодні Міжнародного саміту мерів у Кишиневі заявив посол ЄС у Молдові Яніс Мажейкс, відповідаючи на питання Суспільного.

Він зазначив, що підтримана Європейською радою переговорна рамка зараз перебуває на розгляді країн-членів.

"Коли саме вона просуватиметься — не можу вам анонсувати. Щодо приєднання до 2030 — це дуже амбіційна ціль, тому що зараз ми у 2024-му. Керівництво ЄС сказало, що вони будуть готові до розширення до 2030 року. Темп дуже амбітний, якщо ця швидка гонка, яку Молдова продемонструвала останні 2 роки з реформами, виконуючи очікування Єврокомісії, продовжиться в такому ж темпі, я сподіваюсь, що це можливо", — сказав дипломат.

Мажейкс також заявив, що ЄС хоче бачити приєднання Молдови до Європейського Союзу разом із реінтегрованим Придністров'ям.

"Для нас - є один партнер для перемовин. Це уряд в Кишиневі. І ми визнаємо Молдову у її міжнародно визнаних кордонах. У наших інтересах, щоб Молдова приєдналася до ЄС з реінтегрованим Придністровʼям. Але ми не хочемо мати цю країну як вʼязня політичних врегулювань. Ми можемо розглянути можливість, щоб спочатку це правий берег, територія, яка контролюється конституційним керівництвом, приєднався першим, а лівий берег приєднався б пізніше. Але це небажаний варіант", — сказав він.

11 березня віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна завершила виконання всіх рекомендацій, отриманих від Європейської комісії, для надання переговорної рамки стосовно вступу в ЄС.

12 березня Єврокомісія повідомила, що підготувала переговорну рамку щодо членства України й Молдови в ЄС. Тепер її почнуть обговорювати серед країн-членів Євросоюзу.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада 2023 року "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.