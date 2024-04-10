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Рада запросила Сирського, Баргилевича і Содоля виступити щодо закону про мобілізацію
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Рада запросила Сирського, Баргилевича і Содоля виступити щодо закону про мобілізацію

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Олександр Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: сторінка головнокомандувача ЗСУ у Facebook

Народні депутати запросили вище військове керівництво України виступити у сесійній залі Верховної ради щодо законопроєкту про мобілізацію.

Відповідне рішення під час засідання 10 квіня підтримали 315 парламентарів, повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Відтак, з трибуни Ради закликали висловити свою думку стосовно документа головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та керівника Об'єднаних сил Юрія Содоля.

Водночас, зі слів Железняка, голосування щодо запрошення очільника уряду Дениса Шмигаля та міністра оборони Рустема Умєрова парламентарі провалили — "за" були лише 138.

Що відомо про законопроєкт стосовно мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.

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