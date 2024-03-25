Суд зменшив Трампу заставу у справі про шахрайство: у чому суть позову

Суддя в Нью-Йорку задовольнив прохання експрезидента США Дональда Трампа у справі про шахрайство. Трамп просив призупинити судове рішення щодо суми покарання 464 млн доларів. Трампу дали 10 днів, щоб внести зменшену суму — $175 млн.

Про таке написали BBC, Guardian та CNN.

У понеділок, 25 березня, був останній день, аби Трамп міг внести штраф у $464 млн за шахрайство — інакше б влада Нью-Йорка могла почати арештувати його банківські рахунки та майно.

Суд також погодився відтермінувати виконання інших покарань, які були частиною початкового рішення у справі про шахрайство. Наприклад, поки не заборонятимуть Трампу та його старшим синам вести бізнес у Нью-Йорку.

Зменшення суми застави не зменшує загальний штраф у розмірі 454 мільйони доларів, який Трамп усе ж повинен буде заплатити, якщо апеляційний суд підтримає вирок у цивільній справі про шахрайство.

Що за справа про шахрайство Трампа

16 лютого 2024 року суддя Артур Енгорон ухвалив рішення щодо Дональда Трампа у цивільній справі про шахрайство. Справа пов’язана із завищенням вартості майна та брехнею у фінансових звітах для отримання кращих умов позики.

Енгорон виявив, що Трамп, його компанія та топменеджери брехали про статки у фінансових звітах, обманюючи банкірів і страховиків, які співпрацювали з Трампом.

Трампу наказали виплатити 355 мільйонів доларів плюс відсотки — станом на березень вже назбиралося $464 млн. Деяким співобвинуваченим, зокрема Дональду Трампу-молодшому та Еріку Трампу, треба виплатити менші суми.

Експрезидент США подав апеляцію після рішення Енгорона. У своїй соцмережі Truth Social Трамп 25 березня написав "Це вже вп'яте раз у цій справі, коли його [судді] рішення було скасовано, це рекорд. (...) Я НЕ ЗРОБИВ НІЧОГО ПОГАНОГО".