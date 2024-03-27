"По $59,99 за примірник". Трамп почав продавати Біблію через борги перед судами

Експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп на тлі боргів через численні судові справи, почав продавати своїм прихильникам власний варіант Біблії "Боже, благослови США". Один такий примірник коштує 59,99 долара.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що у варіанті Біблії колишнього американського президента, крім перекладу версії короля Якова, містяться копії Конституції Сполучених Штатів, Білля про права, а також Декларація незалежності та Клятва вірності та рукописний приспів пісні кантрі-співака Лі Грінвуда, під яку Трамп виходить на своїх мітингах.

"Усі американці повинні мати Біблію у своєму будинку, і у мене їх багато. Це моя улюблена книга. Я пишаюся тим, що підтримую і заохочую вас отримати цю Біблію. Ми повинні змусити Америку знову молитися", — сказав Трамп під час презентації книги.

На сайті з продажу цих книг зазначено, що це "єдина Біблія, схвалена президентом Трампом", а також те, що вона "легка для читання, з великим шрифтом і лаконічним дизайном, який запрошує вас досліджувати Слово Боже в будь-якому місці й у будь-який час". На вебресурсі також наголошується, що продукт "не є політичним і не має нічого спільного з будь-якою політичною кампанією".

Крім цього вказується, що GodBlessTheUSABible.com "не належить, не управляється та не контролюється Дональдом Трампом, The Trump Organisation, CIC Ventures LLC або будь-яким із їхніх відповідних філій". Водночас на сайті йдеться, що GodBlessTheUSABible.com використовує ім’я та образ Трампа за платною ліцензією від CIC Ventures LLC, яка "може бути припинена або анульована відповідно до її умов".

Експрезидент США Дональд Трамп зіткнувся з серйозною фінансовою кризою через судові справи проти нього. Зокрема 25 березня він отримав відстрочку стягнення понад 464 млн доларів, які заборгував за вироком у справі про цивільне шахрайство. Суддя ухвалив рішення за умови, що він внесе 175 мільйонів доларів протягом 10 днів.

Що відомо про інші звинувачення Дональда Трампа

2 серпня 2023 року Дональда Трампа звинуватили у злочині проти держави та громадян, а також спробі скасувати результати виборів США 2020 року, де він програв Джо Байдену.

У червні 2023 року у залі федерального суду в Маямі Дональду Трампу висунули 37 кримінальних звинувачень, пов'язаних із поводженням із секретними документами на його маєтку у Флориді Мар-а-Лаго. У відповідь адвокат Трампа Тодд Бланш виступив від імені політика, заявивши, що той не визнає себе винним.

27 липня Трампу висунули нові звинувачення в тому, що він намагався перешкодити розслідуванню неправомірного поводження з надсекретними документами. До того ж у справі новий серед підозрюваних.

У новому документі Трампа звинувачують, що він діяв разом зі своїм особистим помічником Уолтіном Наутою і новим обвинуваченим, менеджером нерухомості Карлосом де Олівейра, щоб видалити записи камер безпеки в Мар-а-Лаго.