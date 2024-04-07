У неділю, 7 квітня, на Софійську площу в Києві вийшли кілька сотень людей на акцію "Не мовчи, полон вбиває", аби нагадати про захисників "Азовсталі" та інших військових, які й досі перебувають у російському полоні. Учасники вимагають звільнення бранців.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного.

На Софійській площі провели акцію на підтримку звільнення військовополонених, Київ, 7 квітня 2024 р. Фото: Анна Сергієць/Суспільне На Софійській площі провели акцію на підтримку звільнення військовополонених, Київ, 7 квітня 2024 р. Фото: Анна Сергієць/Суспільне На Софійській площі провели акцію на підтримку звільнення військовополонених, Київ, 7 квітня 2024 р. Фото: Анна Сергієць/Суспільне На Софійській площі провели акцію на підтримку звільнення військовополонених, Київ, 7 квітня 2024 р. Фото: Анна Сергієць/Суспільне На Софійській площі провели акцію на підтримку звільнення військовополонених, Київ, 7 квітня 2024 р. Фото: Анна Сергієць/Суспільне На Софійській площі провели акцію на підтримку звільнення військовополонених, Київ, 7 квітня 2024 р. Фото: Анна Сергієць/Суспільне На Софійській площі провели акцію на підтримку звільнення військовополонених, Київ, 7 квітня 2024 р. Фото: Анна Сергієць/Суспільне

На Софійській площі зібралися родичі та друзі військових з бригади спецпризначення "Азов", оборонців Маріуполя, а також захисники, які й самі побували в російській неволі.

Військовий на мітингу на підтримку звільнення побратимів з російського полону, Київ, 7 квітня 2024 р. Cуспільне/Анна Сергієць

"Це вже 18-та акція на підтримку військовополонених. Її організували родини військових-захисників "Азовсталі",— розповіла Суспільному представниця "Асоціації родин захисників "Азовсталі" Валерія Доля.

Також, за її словами, до мітингу доєднуються представники багатьох військових бригад. На думку організаторки, завдяки великій кількості людей на акції родичі полонених можуть нагадувати міжнародному суспільству про цю тему і намагатися впливати на пришвидшення обмінів.

Акція на підтримку звільнення полонених на Софійській площі, Київ, 7 квітня 2024 р. Cуспільне/Анна Сергієць

За словами Валерії, нині понад 1600 захисників Маріупольського гарнізону, які вийшли з "Азовсталі", утримуються в російських колоніях. Із них майже 700 — це захисники з бригади "Азов". Організатори мітингу планують і надалі виходити на подібні акції: "Зараз немає обмінів, ми будемо намагатися тиснути і робити наш спільний голос сильнішим", — запевнила Валерія Доля.

Мешканка Харківщини Анастасія прийшла на мітинг разом із 6-річним сином попри те, що нікого з її рідних у російському полоні немає. "Є знайомі — у тата — колеги (в полоні — ред.), у подружки — брат", — каже дівчина.

Мета цієї акції, за її словами, повернути кожного героя додому, щоб кожна сім'я дочекалася воїна і щоб вони були здорові і живі.

"Вони дуже багато сил поклали на те, щоб ми жили тут своє життя", — говорить Настя. Сама вона родом з Ізюма, але через російську агресію змушена була переїхати спочатку до Харкова, а потім до столиці.

Мама з сином на акції за звільнення військовополонених, Київ, 7 квітня 2024 р. Cуспільне/Анна Сергієць

Тетяна прийшла на мітинг через зникнення на війні свого брата і його побратимів з 95-ї ОДШБ.

"Хлопці пропали безвісти на штурмі 15 січня 2023 року. Вже рік і три місяці ми живемо між небом і землею, тому що не знаємо, де наші рідні", — пояснює жінка.

Тетяна та інші родичі бійців виходять на акції, щоб дізнатися хоч якусь інформацію про їхніх близьких.

Акція на підтримку звільнення полонених на Софійській площі, Київ, 7 квітня 2024 р. Cуспільне/Анна Сергієць

"Ми стоїмо тут для того, щоб просто люди не забули, що найтяжче і найважче зараз хлопцям "на нулі", і хлопцям, які в полоні, і родинам тих, хто безвісти пропав", — каже мітингувальниця.

За словами Тетяни, ці акції — це єдина можливість "докричатися до світу" про українців у полоні.

Учасники мітингу на Софійській площі, Київ, 7 квітня 2024 р. Cуспільне/Анна Сергієць

У Наталії в полоні чоловік. На початку повномасштабного вторгнення РФ він захищав Маріуполь. Вийшов з "Азовсталі" за наказом командування 17 травня 2022 року. З того часу Наталя не має зв'язку зі своїм чоловіком. Вона лише знає, що він у полоні. Ні листи, ні телефонні дзвінки не дозволяються, зазначила дружина.

Жінка є постійною учасницею мітингів на підтримку обмінів і повернення військовополонених додому.

"Такі акції потрібні, щоб привернути увагу і нагадати людям, що є люди, які захищали нашу країну і вони знаходяться в полоні й досі", — каже дружина оборонця Маріуполя.

Акція на підтримку звільнення полонених на Софійській площі, Київ, 7 квітня 2024 р. Cуспільне/Анна Сергієць

Деякі учасники прийшли на сьогоднішній мітинг із дітьми, які просять про звільнення з полону своїх батьків.

Маленький учасник мітингу за звільнення полонених, Київ, 7 квітня 2024 р. Cуспільне/Анна Сергієць

Акція на підтримку звільнення полонених на Софійській площі, Київ, 7 квітня 2024 р. Cуспільне/Анна Сергієць

Дехто з мітингувальників узяв на акцію домашніх улюбленців.

Мітинг на підтримку звільнення полонених, Київ, 7 квітня 2024 р. Cуспільне/Анна Сергієць

Песик на акції за звільнення "азовців" із полону, Київ, 7 квітня 2024 р. Cуспільне/Анна Сергієць

Мітингувальники тримали плакати з написами: "Мій полон продовжується, поки мої побратими там", "Полон — це смерть, розтягнута у часі", "18 місяців не чую голос тата", "Ми боремося за вас", "Мовчання вбиває не гірше кулі".

Акція на підтримку звільнення полонених на Софійській площі, Київ, 7 квітня 2024 р. Cуспільне/Анна Сергієць

Такі акції "Не мовчи, полон вбиває" на підтримку Маріупольського гарнізону проходять у столиці та інших містах країни щотижня.

Що відомо про українців, які перебувають у російському полоні

8 лютого 2024 року Україна провела 51-й обмін військовополоненими — повернула з російського полону 100 людей. Серед врятованих військовослужбовців були 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. Попередній обмін полоненими відбувся 31 січня. Тоді додому повернулися 180 рядових і сержантів, а також 27 українських офіцерів.

3 січня за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів Україна повернула з російського полону 230 військових та цивільних. Це був найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін.

Наприкінці листопада минулого року з'явилось повідомлення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, що РФ призупинила обміни військовополоненими. Так Кремль хоче вплинути на українців й створити враження, ніби українська влада не працює над цим питанням.

Президент Володимир Зеленський на початку грудня заявив, що обміни полоненими з Росією тривають. Часто вони відбуваються не публічно, а іноді безпосередньо на полі бою.

За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, у російському полоні станом на 17 листопада 2023 року перебували 4 тисячі 337 українців. З них — 3 тисячі 574 військових та 763 цивільних. Йдеться про тих, кого вдалось встановити.

У липні 2023 року уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що у російському полоні перебувають понад 25 тисяч цивільних заручників, Україні на той час вдалося повернути 144 людини.