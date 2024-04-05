Омбудсмен Туреччини відвідає полонених українців у Росії — Лубінець

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець поінформував, що його турецький колега Шереф Малкоч оголосив про наміри відвідати українських полонених у Росії.

Про це український омбудсмен повідомив у Telegram.

Лубінець підкреслив, що це відбулося на тлі його особистого запрошення Малкоча відвідати російських військовополонених в Україні, а також зустрітися з родинами українських захисників і цивільних.

"Тепер же головний омбудсмен Туреччини працюватиме над тим, щоб відвідати українських полонених у РФ і зафіксувати умови їхнього утримання. А також ми опрацьовуємо питання передачі речей і листів для військовополонених. Це надзвичайно важливо для України й ми очікуватимемо на результат", — додав уповноважений ВР з прав людини.

Що відомо про минулі обміни полоненими

8 лютого 2024 року Україна провела 51-й обмін військовополоненими та повернула з російського полону 100 людей.

Також обмін полоненими відбувся 31 січня. Тоді додому повернулися 180 рядових і сержантів, а також 27 українських офіцерів.

Обмін 3 січня став найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ. Україна повернула додому 230 військових та цивільних.