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На Херсонському та Оріхівському напрямках за добу Сили оборони знищили 79 одиниць озброєння та 162 військових РФ
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На Херсонському та Оріхівському напрямках за добу Сили оборони знищили 79 одиниць озброєння та 162 військових РФ

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Херсонщина, Генштаб, ЗСУ
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

На Херсонському та Оріхівському напрямках протягом доби Сили оборони ліквідували 162 російських військових та уразили шість польових складів боєприпасів РФ.

Про це у Facebook повідомило оперативне командування "Південь".

Також українські захисники знищили 79 одиниць озброєння та військової техніки окупантів. Серед них — 51 одиницю автобронетехніки, 17 артилерійських систем, п'ять одиниць БпЛА “Привет-82", чотири аерофотостанції, станцію РЕБ та човен.

Раніше Сили оборони півдня повідомили, що підрозділи ППО у небі над Херсонщиною під час дронової атаки армії РФ 6 квітня збили сім дронів-камікадзе.

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