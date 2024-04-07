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У Херсоні горів житловий будинок: причину пожежі встановлюють
ПОЖЕЖАДСНСРегіони

У Херсоні горів житловий будинок: причину пожежі встановлюють

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Вчора, 6 квітня, у Херсоні горів житловий будинок. Причину пожежі встановлюють фахівці.

Про це у Facebook повідомило ГУ ДСНС України в Херсонській області.

У дописі йдеться, що о 14:47 на пункт зв'язку однієї з частин міста надійшло повідомлення про пожежу. Рятувальники прибули за вказаною адресою, ліквідували загоряння, яке виникло на даху будинку.

Загалом на місці пожежі працювали вісім співробітників особового складу обласної рятувальної служби.

Раніше в поліції повідомили, що двоє жителів Херсонської області, які спробували купити авто через інтернет за прийнятною ціною, залишились без грошей. Шахраї ошукали їх на 250 тисяч гривень.

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