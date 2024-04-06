Підрозділи ППО на Херсонщині збили сім російських безпілотників

Підрозділи ППО у небі над Херсонщиною під час нічної дронової атаки армії РФ збили сім дронів-камікадзе.
Про це в Telegram повідомили Сили оборони півдня.
Проте уникнути влучань не вдалося.Російські військові поцілили в агропромислове підприємство на Херсонщині. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Травмованих немає, додали в Силах оборони.
Як йдеться в дописі, бойова робота тривала протягом п'яти годин. Війська РФ атакували ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" з південного напрямку.
Ще по три дрони вдалось знищили у Запорізькій та Дніпропетровській областях, і один — в Миколаївській, повідомили в Силах оборони півдня.
Що відомо про обстріли Херсонщини 5 квітня 2024 року
Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Поранені троє людей.
Російські військові атакували з безпілотника Берислав на Херсонщині. Внаслідок детонації вибухівки поранені троє людей. Їх доправили до лікарні. Пізніше росіяни знову били по Бериславу з дронів. Поранений чоловік, його доправили до лікарні та надають меддопомогу.
Внаслідок російського обстрілу села Дудчани на Херсонщині поранений чоловік. Під час атаки він перебував на вулиці. У стані середньої тяжкості травмованого ушпиталили.
Військові РФ вдарили по Зміївці Бериславського району з авіації та артилерії. Зруйновані будинки та церква. Загиблих та поранених немає.
Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.