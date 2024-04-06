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Підрозділи ППО на Херсонщині збили сім російських безпілотників
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Підрозділи ППО на Херсонщині збили сім російських безпілотників

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Український військовий
Український військовий. Фото: Повітряне командування "Південь"/Facebook

Підрозділи ППО у небі над Херсонщиною під час нічної дронової атаки армії РФ збили сім дронів-камікадзе.

Про це в Telegram повідомили Сили оборони півдня.

Проте уникнути влучань не вдалося.Російські військові поцілили в агропромислове підприємство на Херсонщині. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Травмованих немає, додали в Силах оборони.

Як йдеться в дописі, бойова робота тривала протягом п'яти годин. Війська РФ атакували ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" з південного напрямку.

Ще по три дрони вдалось знищили у Запорізькій та Дніпропетровській областях, і один — в Миколаївській, повідомили в Силах оборони півдня.

Що відомо про обстріли Херсонщини 5 квітня 2024 року

Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Поранені троє людей.

Російські військові атакували з безпілотника Берислав на Херсонщині. Внаслідок детонації вибухівки поранені троє людей. Їх доправили до лікарні. Пізніше росіяни знову били по Бериславу з дронів. Поранений чоловік, його доправили до лікарні та надають меддопомогу.

Внаслідок російського обстрілу села Дудчани на Херсонщині поранений чоловік. Під час атаки він перебував на вулиці. У стані середньої тяжкості травмованого ушпиталили.

Військові РФ вдарили по Зміївці Бериславського району з авіації та артилерії. Зруйновані будинки та церква. Загиблих та поранених немає.

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