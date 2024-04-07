Кілька селищ у Бєлгородській області РФ зазнали атак безпілотниками

Одразу кілька населених пунктів Бєлгородської області Росії зазнали атак за допомогою безпілотників. Попередньо постраждалих немає.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков.

За його даними, у селищі Ленінський Шебекінського міського округу внаслідок скидання вибухового пристрою спалахнула покрівля приватного житлового домоволодіння, пожежники вже загасили вогонь.

Село Дроновка Грайворонського міського округу зазнало атаки за допомогою FPV-дронів.

Загалом унаслідок чотирьох атак повністю згоріли два автомобілі, також пошкоджено лінію газопередачі. Оперативні та аварійні служби розпочнуть ліквідацію наслідків у світлий час доби, уточнив російський губернатор.

У ніч на 6 квітня 2024 року в районі Азову Ростовської області Росії стався підрив трубопроводу на одному з військових об'єктів. Об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях для підтримки ведення геноцидної війни проти України.

Внаслідок спільної операції Головного управління розвідки Міноборони і Збройних Сил України в ніч на 5 квітня завдали ударів по трьох аеродромах росіян — у Курську, Єйську та Енгельсі. Зокрема, пошкоджені бомбардувальники Ту-95МС. Також є загиблі російські військовослужбовці.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України разом зі Силами оборони завдала удару дронами по російському аеродрому "Морозовськ". Внаслідок атаки були знищені щонайменше 6 літаків.

5 квітня губернатор Ростовської області РФ заявив про масштабну атаку дронів у Морозівському районі. Чиновник стверджував, що ППО нібито збила понад 40 безпілотників.