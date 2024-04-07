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Кілька селищ у Бєлгородській області РФ зазнали атак безпілотниками
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Кілька селищ у Бєлгородській області РФ зазнали атак безпілотниками

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Російське місто Бєлгород
Бєлгород після обстрілу. Фото: Getty Images

Одразу кілька населених пунктів Бєлгородської області Росії зазнали атак за допомогою безпілотників. Попередньо постраждалих немає.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков.

За його даними, у селищі Ленінський Шебекінського міського округу внаслідок скидання вибухового пристрою спалахнула покрівля приватного житлового домоволодіння, пожежники вже загасили вогонь.

Село Дроновка Грайворонського міського округу зазнало атаки за допомогою FPV-дронів.

Загалом унаслідок чотирьох атак повністю згоріли два автомобілі, також пошкоджено лінію газопередачі. Оперативні та аварійні служби розпочнуть ліквідацію наслідків у світлий час доби, уточнив російський губернатор.

У ніч на 6 квітня 2024 року в районі Азову Ростовської області Росії стався підрив трубопроводу на одному з військових об'єктів. Об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях для підтримки ведення геноцидної війни проти України.

Внаслідок спільної операції Головного управління розвідки Міноборони і Збройних Сил України в ніч на 5 квітня завдали ударів по трьох аеродромах росіян — у Курську, Єйську та Енгельсі. Зокрема, пошкоджені бомбардувальники Ту-95МС. Також є загиблі російські військовослужбовці.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України разом зі Силами оборони завдала удару дронами по російському аеродрому "Морозовськ". Внаслідок атаки були знищені щонайменше 6 літаків.

5 квітня губернатор Ростовської області РФ заявив про масштабну атаку дронів у Морозівському районі. Чиновник стверджував, що ППО нібито збила понад 40 безпілотників.

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