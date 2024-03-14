В ГУР підтвердили, що Росія блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що у РФ блокують евакуацію цивільного населення з Бєлгородської області на тлі прориву кордону.

Про це речник повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми можемо підтвердити цю інформацію (про блокування евакуації в Бєлгородській області — Ред.). Ми отримали низку перехоплень, як розмов між силовиками, так і місцевими жителями, які констатують, що транспортні вузли оточені силовиками, стоять блокпости, є погрози", — зазначив Юсов.

Представник ГУР підкреслив, що російська влада "намагається використати своїх громадян як "живий щит", щоб захищати режим".

Речника вказав, що факт блокування кордону вже доведено і оприлюднено.

При цьому Юсов додав, що в деяких населених пунктах евакуацію все ж таки проводять. Зі слів представника ГУР, це стосується міста Грайворон.

12 березня підрозділи Легіону "Свобода Росії", РДК та Сибірського батальйону перетнули кордон і зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області.