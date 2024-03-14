НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В ГУР підтвердили, що Росія блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області
МІНОБОРОНИРосійський добровольчий корпусВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітВійна

В ГУР підтвердили, що Росія блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
В ГУР підтвердили, що Росія блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області
Фото: УНІАН

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що у РФ блокують евакуацію цивільного населення з Бєлгородської області на тлі прориву кордону.

Про це речник повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми можемо підтвердити цю інформацію (про блокування евакуації в Бєлгородській області — Ред.). Ми отримали низку перехоплень, як розмов між силовиками, так і місцевими жителями, які констатують, що транспортні вузли оточені силовиками, стоять блокпости, є погрози", — зазначив Юсов.

Представник ГУР підкреслив, що російська влада "намагається використати своїх громадян як "живий щит", щоб захищати режим".

Речника вказав, що факт блокування кордону вже доведено і оприлюднено.

При цьому Юсов додав, що в деяких населених пунктах евакуацію все ж таки проводять. Зі слів представника ГУР, це стосується міста Грайворон.

12 березня підрозділи Легіону "Свобода Росії", РДК та Сибірського батальйону перетнули кордон і зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
"плавучі бронежилети"
Міноборони випробовує "плавучі бронежилети" для спецпідрозділів
Медичний поїзд для транспортування поранених бійців
Як справжній госпіталь: "Укрзалізниця" вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд
Закупівля амуніції для ЗСУ: у Фінляндії затримали трьох підозрюваних у відмиванні коштів
Елітні авто замість бронежилетів для ЗСУ: у Фінляндії затримали трьох підозрюваних у відмиванні коштів
Мобілізація
Законопроєкт про мобілізацію: Міноборони очікує на заміну 330 тисяч українських військових з передової — FT
На початок