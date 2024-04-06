Під час боїв на Кремінському напрямку бійці Азову захопили російський танк та разом з десантниками 95 бригади знищили більше десяти одиниць російської техніки.
Про це повідомляє 12-та бригада спеціального призначення "Азов".
"Розвідка помітила бронегрупу росіян. Вона рухалась до позицій Сил оборони на Кремінському напрямку. Бійці 12-ої бригади "Азов"та 95-ї бригади ДШВ розбили ворожу колону. Десант та екіпажі ворожих машин рятувались втечею, кидаючи техніку", йдеться у повідомленні.
У Азові додали, що російські військові втратили 11 одиниць техніки та більше 50 людей.
Згодом, бійці "Азову" захопили вцілілий російський танк Т-72Б3М та доставили його у тил Сил Оборони.
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