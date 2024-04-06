У Миколаївській області розпочав роботу Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Фермери, які мають в обробітку до 500 гектар землі, можуть отримати кредит. Звернутися щодо цього агровиробники можуть до трьох банків.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Олена Піскун.

За словами Олени Піскун, Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві є небанківською установою, заснований Кабінетом міністрів. Аби отримати доступ до гарантій фермер, має бути зареєстрованим в Державному аграрному реєстрі.

"Суть Фонду в тому, що він надає гарантії українським банкам-партнерам, які кредитують малих агровиробників. Наразі три банки уклали угоду, решта також готують документи, щоб розпочати роботу з Фондом", — сказала Олена Піскун.

Фермер повинен обробляти до 500 гектар землі. Позичальники зможуть отримати інвестиційні кредити на термін до семи років, кредити для купівлі землі до десяти років та обігові кошти на строк до трьох років. Максимальна сума кредиту на одного позичальника – 30 мільйонів гривень.

"50 відсотків завдатку, який повинен дати агровиробник банку, становить за рахунок Фонду гарантування кредитів. Таким чином агровиробник отримав можливість подвоїти суму банківського кредитування за рахунок державних гарантій, а також може залучати, користуватись пільгами за програмою "Доступні кредити 5-7-9", — додала посадовиця.

Складно тим підприємствам, які звільнились від окупації, які втратили будь-які фонди для гарантування, а у банку є певні умови. Але не треба опускати руки, треба звертатись, і банк підкаже, як і куди звернутись, що правильно зробити.

Голова Баштанської районної військової адміністрації Владислав Дмитрів говорить, 540 тисяч гектарів ріллі у районі станом на квітень 2024 року обробляють майже 27 відсотків дрібних сільгосвиробників.

Перед вторгненням багато аграріїв брали пільгові кредити 5-7-9 відсотків, і вже під час війни люди залишились, розбита техніка, майно, а кредити висять. І цей Фонд готовий виступати гарантом там, де не вистачає залогового майна для того, щоб сьогодні людина все таки отримала кредит і вийшла в поле.

"Люди вивчають ситуацію, збирають пакет документів. Треба, щоб хтось показав приклад, зробив перший крок. На зустрічах з представниками банків ми акцентували увагу, щоб був мінімальний пакет документів, що дасть можливість швидко оформити кредитну лінію", — зазначив очільник району.

Що відомо

За інформацією департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА, на Миколаївщині станом на квітень 2024 року зареєстровано 3027 агровиробників, у 2023 році було 2600, до лютого 2022 року — майже 3600.

Виробників, у яких в обробітку до 500 гектарів земель, майже дві тисячі.

У березні 2024 року Кабмін ухвалив постанову, що затвердила напрями державної підтримки аграріїв, які зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, та збільшили суми виплат.

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