Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 березня у Нью-Делі провів двосторонні перемовини з главою МЗС Індії Субраманьяном Джайшанкаром.

"Ми приділили особливу увагу Формулі миру та наступним крокам на шляху її імплементації", — написав Кулеба у мережі X за підсумками переговорів.

Як співголови, міністри також провели оглядове засідання українсько-індійської міжурядової комісії.

"Ми домовилися відновити рівень співпраці між нашими країнами, який існував до повномасштабної війни Росії проти України, а також визначити нові перспективні проєкти, які виведуть наші відносини на наступний рівень", — додав Кулеба.

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба 28-29 березня відвідує Індію з візитом на запрошення свого індійського колеги Субраманьяма Джайшанкара. Це перший візит українського міністра закордонних справ до Індії з 2017 року.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: