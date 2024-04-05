Шмигаль: за останні тижні РФ знищила 80% теплоелектроцентралей України

Протягом останніх тижнів Росія знищила 80 відсотків теплоелектроцентралей України. За останні тижні росіяни знищили понад шість гігават потужностей української енергомережі.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю естонському мовнику ERR.

“На жаль, Росія продовжує енергетичний терор — тільки за останні тижні росіяни знищили понад шість гігават потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити ракетами по наших енергетичних об'єктах, знищують трансформатори, генератори. На жаль, протягом останніх тижнів Росія знищила 80 відсотків теплоелектроцентралей”, — сказав Шмигаль.

Він додав, що в Естонії є старе обладнання радянського типу. І Україні би дуже допомогло, якби були запчастини, щоб відновлювати постраждалі блоки електростанцій і повертати в дію частину енергетичних потужностей.

За словами прем’єра, Україна також працює і з іншими партнерами, створює децентралізовану систему постачання енергії населенню.

“Сьогодні у нас перебої з постачанням електроенергії і людям, і промисловості. На жаль, це так. Росія продовжує свій терор... Це жахливо — вони щоночі намагаються знищити цивільну інфраструктуру, вбивають дітей, вбивають цивільних, знищують житлові будинки. Це і справді країна-терорист”, — сказав Шмигаль.

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "Шахеда", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Тоді за тиждень РФ обстріляла Україну майже сотнею ракет та дронів-камікадзе. Через це в семи областях запровадили аварійні відключення електрики.