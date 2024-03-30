Російські військові обстрілами пошкодили близько 80% потужностей ДТЕК — Сахарук

Російські військові у березні щонайменше 10 разів поцілили по обʼєктах генерації та розподілу ДТЕК, пошкоджено близько 80% встановленої потужності.

"У нас учора (29 березня - ред.) була атака. Це вже, якщо рахувати в березні, 10 чи 11. Але якщо говорити про масштаб, то це така друга за масштабом атака у березні. Тиждень тому була попередня. Наслідки цих двох атак, які були дуже "результативні" — пошкоджено дуже багато обʼєктів генерації. Говорячи про об’єкти генерації ДТЕК, то 5 з 6 станцій пошкоджені дуже сильно", — розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемаратону "Єдині новини".

Він додав, що також є руйнації на інших обʼєктах генерації, зокрема на Зміївській ТЕС на Харківщині. Також масованих атак і "дуже серйозної шкоди" зазнали обʼєкти розподілу компанії зазнали по всій країні.

"Тобто зараз ми маємо ситуацію, коли близько 80% встановленої потужності, яка у нас була до атак минулого тижня, пошкоджені або зруйновані повністю", — додав він.

Що відомо про ракетну атаку 29 березня

Вночі 29 березня Росія здійснила чергову комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах повідомили, що під час повітряної атаки було знищено 26 ракет різних типів та 58 ударних дронів типу Shahed-136/131". Загалом Росія застосувала 99 засобів повітряного нападу.

Через ракетний обстріл України Польща підіймала в небо літаки для моніторингу ситуації у власному повітряному просторі.