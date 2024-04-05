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У Миколаєві на Варварівському мосту пошкоджено металевий шов — затор в обидві сторони руху
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У Миколаєві на Варварівському мосту пошкоджено металевий шов — затор в обидві сторони руху

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Міст, який поєднує мкрн Варварівку та Миколаїв
Варварівський міст. Суспільне Миколаїв

У Миколаєві на Варварівському мосту через пошкодження металевої пластини утворився затор в обидві сторони руху. На місці за ситуацією слідкує екіпаж патрульної поліції.

Про це кореспондентам Суспільного розповів речник Патрульної поліції Миколаївської області Віталій Душко.

За словами Віталія Душка, правоохоронці забезпечили проїзд по двох смугах дороги.

"Тягнучка починається десь від світлофора на перетині вулиць Велика Морська і Нікольська. Там, де починається звуження дороги", — сказав речник Патрульної поліції.

Ускладнено рух по центральній смузі руху.

Інформацію про затор підтверджують водії в одній з тематичних спільнот Миколаєва.

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Повідомлення в одній з миколаївських спільнот "ДТП і шляхи Миколаєва"
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Повідомлення в одній з миколаївських спільнот "ДТП і шляхи Миколаєва"

ДОПОВНЕНО 10:40

Станом на 10:40 на місці працює аварійна бригада Служби відновлення та розвитку інфраструктури. Про це кореспондентам Суспільного повідомив заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг Іван Чаусенко. За його словами, на мосту пошкоджено деформаційний шовнаскрізний вертикальний проріз у конструкціях, який допускає деформацію будівлі та зміщення окремих її частин під дією навантажень.

"Таке трапляється через неконтрольований рух вантажівок. Легковий транспорт таких пошкоджень не наносить", — сказав Іван Чаусенко.

ДОПОВНЕНО 12:00

Станом на 12:00 ремонт деформаційного шва на Варварівському мосту завершено, повідомив Суспільному Іван Чаусенко. Рух транспорту відбувається у звичайному режимі.

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