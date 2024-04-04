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Батальйон ударних БпАК "Ахіллес" за місяць уразили та знищили понад 190 одиниць військової техніки РФ поблизу Бахмута
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Батальйон ударних БпАК "Ахіллес" за місяць уразили та знищили понад 190 одиниць військової техніки РФ поблизу Бахмута

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Уражена військова техніка РФ
Палає російська техніка внаслідок влучання ЗСУ. Фото: Сирський/Telegram

У березні батальйон ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка уразив 689 російських цілей на Бахмутському напрямку.

Про це 4 квітня повідомив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

Зокрема, українські військові уразили:

  • 59 одиниць техніки — знищені,
  • 133 одиниці техніки — уражені,
  • 5 складів БК/МТЗ — знищені,
  • 341 інженерна фортифікаційна споруда/укриття/позиції — уражені,
  • 49 представників особового складу — ліквідовані,
  • 64 представники особового складу — поранені.

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