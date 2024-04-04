У березні батальйон ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка уразив 689 російських цілей на Бахмутському напрямку.
Про це 4 квітня повідомив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.
Зокрема, українські військові уразили:
- 59 одиниць техніки — знищені,
- 133 одиниці техніки — уражені,
- 5 складів БК/МТЗ — знищені,
- 341 інженерна фортифікаційна споруда/укриття/позиції — уражені,
- 49 представників особового складу — ліквідовані,
- 64 представники особового складу — поранені.
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