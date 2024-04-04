Українські інженери розробили розвідувальний дрон WarDog, який може вести розвідку в умовах складних рельєфів та під дією РЕБ противника.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, WarDog буде працювати, навіть в умовах придушення GPS-сигналу, а також в автономному, напівавтономному й ручному режимах польоту. Безпілотник може виконувати свої функції до 60 хвилин у повітрі на дистанції до 10 кілометрів зі зв’язком та до 30 кілометрів у режимі автопілота. Швидкість дрона — 12–15 м/с.

"БПЛА WarDog уже активно контрактують у межах проєкту "Армія дронів". Безпілотники успішно виконують бойові задачі на Запорізькому та Харківському напрямках. Також WarDog випробовували біля Краматорська — дрон працював в умовах придушення сигналу GPS на висоті вище 50 метрів", — йдеться у дописі Федорова.

Він зазначив, що серед переваг WarDog, військові відзначають стабільність у польоті попри відсутній сигнал GPS.

"Тобто дрон стійкий в умовах сильного вітру, а це дає змогу чіткіше тримати картинку в кадрі та фокусі. Завдяки такому фідбеку від військових розробники вдосконалили функціонал БПЛА, щоб "зір артилерії" ставав ще гострішим", — пояснив Федоров і зазначив, що WarDog є однією із численних розробок оборонного кластера Brave1.

Що відомо про Brave1

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.

У листопаді 2023 року Михайло Федоров повідомляв, що учасники оборонного кластера Brave1 створили для військових універсального наземного робота UGV Sirko-S1. Машина може перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку позицій противника.

3 березня 2024-го Федоров розповів, що кластер оборонних технологій Brave1 профінансував 173 гранти на загальну суму 3 мільйони доларів для розробників, які створюють інновації у сфері озброєнь.

Що відомо про виробництво БПЛА в Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін в інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.