НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Розвідувальний дрон WarDog: Федоров розповів про розробку українських інженерів
ДронЗброяЗСУУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуЗброя і технології

Розвідувальний дрон WarDog: Федоров розповів про розробку українських інженерів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Дрон, БПЛА
Розвідувальний безпілотник WarDog. Михайло Федоров/Telegram

Українські інженери розробили розвідувальний дрон WarDog, який може вести розвідку в умовах складних рельєфів та під дією РЕБ противника.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, WarDog буде працювати, навіть в умовах придушення GPS-сигналу, а також в автономному, напівавтономному й ручному режимах польоту. Безпілотник може виконувати свої функції до 60 хвилин у повітрі на дистанції до 10 кілометрів зі зв’язком та до 30 кілометрів у режимі автопілота. Швидкість дрона — 12–15 м/с.

"БПЛА WarDog уже активно контрактують у межах проєкту "Армія дронів". Безпілотники успішно виконують бойові задачі на Запорізькому та Харківському напрямках. Також WarDog випробовували біля Краматорська — дрон працював в умовах придушення сигналу GPS на висоті вище 50 метрів", — йдеться у дописі Федорова.

Він зазначив, що серед переваг WarDog, військові відзначають стабільність у польоті попри відсутній сигнал GPS.

"Тобто дрон стійкий в умовах сильного вітру, а це дає змогу чіткіше тримати картинку в кадрі та фокусі. Завдяки такому фідбеку від військових розробники вдосконалили функціонал БПЛА, щоб "зір артилерії" ставав ще гострішим", — пояснив Федоров і зазначив, що WarDog є однією із численних розробок оборонного кластера Brave1.

Що відомо про Brave1

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.

У листопаді 2023 року Михайло Федоров повідомляв, що учасники оборонного кластера Brave1 створили для військових універсального наземного робота UGV Sirko-S1. Машина може перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку позицій противника.

3 березня 2024-го Федоров розповів, що кластер оборонних технологій Brave1 профінансував 173 гранти на загальну суму 3 мільйони доларів для розробників, які створюють інновації у сфері озброєнь.

Що відомо про виробництво БПЛА в Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін в інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
МЗС Молдови відреагувало на виявлення уламків дрона поблизу кордону з Україною
МЗС Молдови відреагувало на виявлення уламків дрона поблизу кордону з Україною
Вид з багатоповерхівки в Харкові, в яку напередодні влучив "Шахед"
Що відбувається на подвір'ї багатоповерхівки в Харкові, в яку понад добу тому влучив "Шахед": фоторепортаж
Ліцеїсти з Івано-Франківська передали 10 дронів на фронт
10 дронів передали на фронт вчителі та учні Івано-Франківського ліцею № 10
Пожежа після вибуху у Ростові-на-Дону
У Ростовській області РФ заявили про масовану атаку дронів
На початок