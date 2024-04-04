З Часів Яру на Донеччині 4 квітня не евакуювали жодного місцевого жителя

У Часів Ярі на Донеччині залишаються 775 жителів. 4 квітня евакуації з міста не було, 3 та 2 числа людей вивозили.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус.

"Ситуація нині найскладніша за останні декілька місяців. Сьогодні занадто активно ідуть обстріли громади, сьогодні велика кількість пожеж та зруйнованих будинків. Російські військові використали РСЗВ і міномети. Таких днів останнім часом все більше", — уточнив Сергій Чаус.

Він додав, що цього місяця гуманітарною допомогою місцеві жителі забезпечені.

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