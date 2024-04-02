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Часів Яр дасть росіянам вогневий контроль над більшістю міст Донеччини — комбат "Ахіллесу"
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Часів Яр дасть росіянам вогневий контроль над більшістю міст Донеччини — комбат "Ахіллесу"

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Часів Яр
Зруйновані будинки у Часовому Ярі, березень 2024. Поліція Донеччини

Якщо російські війська зможуть окупувати Часів Яр на Донеччині, який знаходиться на панівній висоті, то вони будуть мати вогневий контроль над Краматорськом, Дружківкою та Костянтинівкою.

Про це етері "Суспільне Студія" повідомив командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"Основний напрямок своїх зусиль противник націлив в напрямку Часового Яру. Чому, бо то є панівна висота. Вона дає можливість організувати дві ключові речі. Перше взяти під вогневий контроль решту міст, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. І організувати плацдарм для подальшого просування", — розповів Юрій Федоренко.

За словами Федоренко, російська армія робить основну ставку на удари по Часів Яру КАБами, оскільки ця зброя мала вирішальне значення на Авдіївському напрямку.

"Якби не КАБи, або у нас була можливість збивати ворожу авіацію, Авдіївка встояла б. Коли на тебе падає 500 кілограмів майже безшумно, це дуже потужний вибух. А якщо вона падає в ціль, в нашу позицію, то дуже малоймовірно, що позиція після того вистоїть", — повідомив Юрій Федоренко.

Командир додав, що паралельно з завданням авіаударів окупанти проводять штурми населених пунктів Богданівське, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка, без успіхів. Федоренко зазначив, в Іванівському ідуть постійні бої за окремі вулиці.

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