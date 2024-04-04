Київська митниця передала військовим ЗСУ електрообладнання

Київська митниця передала на потреби військових однієї з частин Збройних сил України електрообладнання для будівель. Вони зберігалися на одному зі складів.

Про це у Facebook повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що керуючись правовим режимом воєнного стану, Київська митниця передала одній з бригад Сухопутних військ товари для ремонту та відбудови споруд.

"Це 10 тисяч одиниць електрообладнання, які військові використають для облаштування приміщень будівель, що перебувають на балансі ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

У митниці зауважили, що передане майно стане в нагоді для створення комфортних умов несення служби. Відправлені товари перебували на складі Київської митниці та на законних підставах перейшли у власність держави.

Раніше Київська митниця передала 360 кг гвинтівкового пороху роті снайперів спецпризначення Національної гвардії. Цей бездимний порох, який використовують для виготовлення набоїв для снайперських гвинтівок.

Такої кількості вистачить на виготовлення близько 40 тисяч спеціальних снайперських патронів, які військові застосовують для стрільби з великої відстані.

Що відомо про допомогу Київської митниці військовим ЗСУ

Митники направили допомогу одній з бригад, яка підпорядкована командуванню Сухопутних військ ЗСУ. Йдеться про 10 металодетекторів, які військові планують використати для розмінування території країни, що постраждала від повномасштабного вторгнення росіян. Окрім цього, військовим передали майже 10 тисяч пачок сигарет.

Також правоохоронці передали військовій частині Збройних сил України три легкові автомобілі та направили товари російського виробництва. Це 7,5 тонн утеплювача і 1,8 тонн шпаклівки.

Ще митники передали партію російських автозапчастин українським прикордонникам. Їх перевезли до Білорусі після повномасштабного вторгнення на територію нашої держави і потому намагалися переправити в Україну.

Отримали ЗСУ і конфісковану систему широкосмугового інтернету Starlink. Її виявили в посилці, що надійшла зі США.

Київські митники періодично здають кров, яку лікарі використовують під час операцій українським військовим. У лютому медики зібрали майже 26 літрів. Акцію приурочили початку повномасшабного вторгнення російських військ на територію України.

У грудні День донорства від київських митників поповнив запаси Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова на майже 27 літрів крові. Підтримати ЗСУ своєю кров'ю прийшли 59 митників, серед них і ті, які з перших днів повномасштабного вторгнення, став до лав ЗСУ, а наразі демобілізований.