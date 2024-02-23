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Використовуватимуть для лікування поранених військових: київські митники здали 26 літрів крові
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Використовуватимуть для лікування поранених військових: київські митники здали 26 літрів крові

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Використовуватимуть для лікування поранених військових: київські митники здали 26 літрів крові
Київські митники здають кров для ЗСУ. Фото: Київська митниця/Facebook

Київські митники здали кров, яку використовуватимуть під час операцій українським військовим. Наразі медики зібрали майже 26 літрів. Акцію приурочили початку повномасшабного вторгнення російських військ на територію України.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Київської митниці.

Зазначається, що Київські митники провели корпоративний день донорства. Поновити запаси крові Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України зголосилися 57 митників. В результаті для лікування поранених вони здали майже 26 літрів крові.

київщина
Київські митники здають кров для ЗСУ. Фото: Київська митниця/Facebook

"Здана кров — це наш, ще один, спосіб подякувати кожному і кожній, хто береже Україну і нас з вами, та наближає перемогу", — йдеться у повідомленні.

У грудні День донорства від київських митників поповнив запаси Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова на 26 650 мл крові. Підтримати ЗСУ своєю кров'ю прийшли 59 митників, серед них і ті, які з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ, став до лав ЗСУ, а наразі демобілізований. Кожен здав по 450 мл.

Медики нагадують, щоб підготуватися до донорства, потрібно:

  • за три дні до здавання крові відмовитися від прийому анальгетиків і аспірину, а також ліків, що їх містять
  • не вживати алкоголь за 48 годин, а також жирну, смажену, копчену, молочну їжу, соління
  • обов'язково виспатися і з'їсти легкий сніданок, наприклад, солодкий чай, дієтичне печиво, кашу на воді
  • не палити за годину до здачі крові
  • не приходити здавати кров, якщо є відчуття нездужання: озноб, запаморочення, головний біль, чи слабкість.

Після донації потрібно, за можливості, уникати суттєвих фізичних навантажень та алкоголю протягом 12 годин, вдосталь їсти і пити побільше рідини.

Що відомо про донорство крові

У Бучанській громаді організовували День донора. Медики зібрали 16 літрів крові. Виїзну акцію провів Київський міський центр крові у співпраці з Бучанським консультативно-діагностичним центром. Днором стала 31 людина.

14 вересня, у Ірпені провели День донора у рамках ініціативи від Київського обласного центру служби крові. Долучилися 127 жителів міста. Кров будуть використовувати для вагітних при складних пологах, онкохворих, людей під час операцій, жертв аварій і катастроф та поранених внаслідок ворожих обстрілів.

14 червня, у Всесвітній день донора, у Києві відкрилася річна кампанія популяризації донорського руху "Розквітай". Під час заходу розгорнули фотовиставку "Побач" з портретами донорів та їхніми історіями, а також провели забір донорської крові.

Також у червні до Дня донора оголосили лауреатів щорічної премії ДонорUA Awards. Її отримали 47 донорів крові. Нагородження відбулося у Києві.

У вересні 2022 року Мінохорони здоров'я анонсувало старт кампанії "Твоя кров може воювати. Стань донором", якою закликає громадян ставати донорами крові для військових та постраждалих цивільних. Зазначається, що в умовах воєнного стану необхідне забезпечення донорською кров'ю та її компонентами.

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