Київські митники здали кров, яку використовуватимуть під час операцій українським військовим. Наразі медики зібрали майже 26 літрів. Акцію приурочили початку повномасшабного вторгнення російських військ на територію України.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Київської митниці.

Зазначається, що Київські митники провели корпоративний день донорства. Поновити запаси крові Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України зголосилися 57 митників. В результаті для лікування поранених вони здали майже 26 літрів крові.

Київські митники здають кров для ЗСУ. Фото: Київська митниця/Facebook

"Здана кров — це наш, ще один, спосіб подякувати кожному і кожній, хто береже Україну і нас з вами, та наближає перемогу", — йдеться у повідомленні.

У грудні День донорства від київських митників поповнив запаси Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова на 26 650 мл крові. Підтримати ЗСУ своєю кров'ю прийшли 59 митників, серед них і ті, які з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ, став до лав ЗСУ, а наразі демобілізований. Кожен здав по 450 мл.

Медики нагадують, щоб підготуватися до донорства, потрібно:

за три дні до здавання крові відмовитися від прийому анальгетиків і аспірину, а також ліків, що їх містять

не вживати алкоголь за 48 годин, а також жирну, смажену, копчену, молочну їжу, соління

обов'язково виспатися і з'їсти легкий сніданок, наприклад, солодкий чай, дієтичне печиво, кашу на воді

не палити за годину до здачі крові

не приходити здавати кров, якщо є відчуття нездужання: озноб, запаморочення, головний біль, чи слабкість.

Після донації потрібно, за можливості, уникати суттєвих фізичних навантажень та алкоголю протягом 12 годин, вдосталь їсти і пити побільше рідини.

Що відомо про донорство крові

У Бучанській громаді організовували День донора. Медики зібрали 16 літрів крові. Виїзну акцію провів Київський міський центр крові у співпраці з Бучанським консультативно-діагностичним центром. Днором стала 31 людина.

14 вересня, у Ірпені провели День донора у рамках ініціативи від Київського обласного центру служби крові. Долучилися 127 жителів міста. Кров будуть використовувати для вагітних при складних пологах, онкохворих, людей під час операцій, жертв аварій і катастроф та поранених внаслідок ворожих обстрілів.

14 червня, у Всесвітній день донора, у Києві відкрилася річна кампанія популяризації донорського руху "Розквітай". Під час заходу розгорнули фотовиставку "Побач" з портретами донорів та їхніми історіями, а також провели забір донорської крові.

Також у червні до Дня донора оголосили лауреатів щорічної премії ДонорUA Awards. Її отримали 47 донорів крові. Нагородження відбулося у Києві.

У вересні 2022 року Мінохорони здоров'я анонсувало старт кампанії "Твоя кров може воювати. Стань донором", якою закликає громадян ставати донорами крові для військових та постраждалих цивільних. Зазначається, що в умовах воєнного стану необхідне забезпечення донорською кров'ю та її компонентами.