Київська митниця передала другу партію російських автозапчастин українським прикордонникам. Їх перевезли до Білорусі після повномасштабного вторгнення на територію нашої держави і потому намагалися переправити в Україну.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба відомства.

Зазначається, що Київська митниця спільно з теруправлінням Державного бюро розслідувань у столиці передали ще 10 тонн автозапчастин до транспортних засобів марки "ГАЗ". Вони знаходилися на балансі Держприкордонслужби.

"Автозапчастини принесуть користь, зокрема, в ремонті техніки. Загальна вартість запчастин складає 2,8 млн гривень",— йдеться у повідомленні.

Конфісковані автозапчастини. Фото: Київська митниця/Facebook

В митниці поінформували, що після перевірки наданих імпортером документів, виявилося що запчастини постачаються в Україну за комерційною угодою. Згідно з нею, валютою розрахунку були російські рублі, а оплата за товар здійснюється на рахунок, відкритий в Росії.

Конфісковані автозапчастини. Фото: Київська митниця/Facebook

Правоохоронці з'ясували, що запчастини вироблені на російських підприємствах та перевезені з Росії до Білорусі після повномасштабного вторгнення на територію України військ РФ. Згодом їх ввезли в Україну, намагаючись приховати походження.

Митне оформлення цього товару призупинили, а запчастини вилучили в рамках кримінального провадження передбаченого ч.2 ст.110-2 Кримінального кодексу України.

Наразі, керуючись режимом воєнного стану, товар передали одній з військових частин Державної прикордонної служби. Завдяки цим автозапчастинам, транспортні засоби, які були пошкоджені під час бойових дій чи підлягають ремонту, знов допомагатимуть українським бійцям виконувати оперативні завдання, підсумували в митниці.

Що відомо про допомогу від Київщини військовим ЗСУ

Київська митниця, керуючись правовим режимом воєнного стану, навесні цього року передала військовій частині Збройних сил України три легкові автомобілі. Також українським військовим направили товари російського виробництва. Це 7,5 тонн утеплювача і 1,8 тонн шпаклівки.

В Ірпені провели акцію "1 день роботи для ЗСУ" — збір від працівників міської ради на потреби військових. На зібраний 1 млн грн закуплять дрони, авто, їжу та спорядження для захисників.

Бучанська громада на Київщині передала два автобуси і позашляховик для ЗСУ. Позашляховик Chevrolet та два автобуси Mercedes-Benz служитимуть 47-ій окремій механізованій бригаді.

Також коштом місцевого бюджету придбали 10 дронів Mavic 3. Їх передали українським військовим у найгарячіші точки країни. На придбання дронів виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Учні бучанського ліцею зібрали 194 тисячі гривень на благодійній ярмарці. Ці кошти передали на придбання зарядних станцій та іншої необхідної техніки для одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ.

17-річна Ліза із села Липівка на Київщині виставила на продаж свою картину, написану після деокупації регіону. Кошти за неї передала українським військовим. А у Кагарлицькому ліцеї у Київській області учні 8 класу зібрали речі та гроші для потреб ЗСУ. Усе зібране передали безпосередньо учасникам бойових дій.

Одна з родин у Фастівському районі вирощує "яблунівські печериці" вже понад 20 років. На початку вторгнення власниця бізнесу почала безкоштовно роздавати гриби. Зокрема й у мережі ресторанів, де готують волонтерські обіди.