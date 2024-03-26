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Київські митники передали гвинтівковий порох українським снайперам
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Київські митники передали гвинтівковий порох українським снайперам

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митниця
Київська митниця передала гвинтівковий порох роті снайперів спецпризначення. Фото: Київська митниця / Facebook

Київська митниця передала 360 кг гвинтівкового пороху роті снайперів спецпризначення Національної гвардії.

Про це повідомляє пресслужба митниці.

Цей бездимний порох призначений для виготовлення набоїв для снайперських гвинтівок.

Зазначається, що 360 кг вистачить на виготовлення близько 40 тисяч спеціальних снайперських патронів калібру .338LM, які військові снайпери використовують для стрільби з великої відстані.

"Порох перебував на складі Київської митниці та на законних підставах перейшов у власність держави", — йдеться в повідомленні.

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