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Київські митники задонатили майже 27 літрів крові до Дня ЗСУ
ДонорМИТНИЦЯЗСУВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Київські митники задонатили майже 27 літрів крові до Дня ЗСУ

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Київські митники задонатили майже 27 літрів крові до Дня ЗСУ
Київськи митники здають кров. Фото: Київська митниця/Facebook

Київські митники здали кров, яку використовуватимуть під час операцій українським військовим. Наразі медики зібрали майже 27 літрів. Акцію приурочили до Дня Збройних сил України (ЗСУ).

Про це повідомила у Facebook пресслужба Київської митниці.

Зазначається, що черговий день донорства від київських митників поповнив запаси Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова на 26 650 мл крові.

Київські митники задонатили майже 27 літрів крові до Дня ЗСУ
Київськи митники здають кров. Фото: Київська митниця/Facebook

"В такий спосіб, що став вже класичним під час війни, митники висловили свою підтримку українським військовим",— йдеться у повідомленні.

Київські митники задонатили майже 27 літрів крові до Дня ЗСУ
Кров, яку здали митники. Фото: Київська митниця/Facebook

Підтримати ЗСУ своєю кров'ю прийшли 59 митників, серед них і ті, які з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ, став до лав ЗСУ, а наразі демобілізований. Кожен здав по 450 мл,— підсумували у прокуратурі.

Медики нагадують, щоб підготуватися до донорства, потрібно:

  • за три дні до здавання крові відмовитися від прийому анальгетиків і аспірину, а також ліків, що їх містять
  • не вживати алкоголь за 48 годин, а також жирну, смажену, копчену, молочну їжу, соління
  • обов'язково виспатися і з'їсти легкий сніданок, наприклад, солодкий чай, дієтичне печиво, кашу на воді
  • не палити за годину до здачі крові
  • не приходити здавати кров, якщо є відчуття нездужання: озноб, запаморочення, головний біль, чи слабкість.

Після донації потрібно, за можливості, уникати суттєвих фізичних навантажень та алкоголю протягом 12 годин, вдосталь їсти і пити побільше рідини.

Що відомо про донорство крові

17 жовтня на Київщині у Бучанській громаді організували День донора. Медики зібрали 16 літрів крові. Виїзну акцію провів Київський міський центр крові у співпраці з Бучанським консультативно-діагностичним центром. Днором стала стати 31 людина.

14 вересня, у Ірпені провели День донора у рамках ініціативи від Київського обласного центру служби крові. Долучилися 127 жителів міста. Кров будуть використовувати для вагітних при складних пологах, онкохворих, людей під час операцій, жертв аварій і катастроф та поранених внаслідок ворожих обстрілів.

14 червня, у Всесвітній день донора, у Києві відкрилася річна кампанія популяризації донорського руху "Розквітай". Під час заходу розгорнули фотовиставку "Побач" з портретами донорів та їхніми історіями, а також провели забір донорської крові.

Також у червні до Дня донора оголосили лауреатів щорічної премії ДонорUA Awards. Її отримали 47 донорів крові. Нагородження відбулося у Києві.

У вересні минулого року Мінохорони здоров'я анонсувало старт кампанії "Твоя кров може воювати. Стань донором", якою закликає громадян ставати донорами крові для військових та постраждалих цивільних. Зазначається, що в умовах воєнного стану необхідне забезпечення донорською кров'ю та її компонентами.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну число охочих здати кров різко збільшилось. Станом на червень минулого року до Київського міського центру крові звернулося 8600 донорів. Із них 4564 — кров здавали вперше.

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