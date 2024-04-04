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Наводив російські ракети по позиціях Сил оборони на Донеччині: СБУ затримала "крота" в ЗСУ
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Наводив російські ракети по позиціях Сил оборони на Донеччині: СБУ затримала "крота" в ЗСУ

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СБУ затримала військового, якого підозрюють у наведенні ракет РФ на Донеччині
СБУ затримала українського військовослужбовця. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала російського інформатора, який коригував ракетно-дронові удари РФ по Донеччині. Ним виявися контрактник однієї з бойових бригад Сил оборони, що дислокується на сході.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними СБУ, чоловік передавав російській спецслужбі координати вогневих позицій та військових фортифікаційних споруд, також окупантів цікавили геолокації найбільшого зосередження українських військових та розташування важкого озброєння ЗСУ, зокрема танків та ствольної артилерії.

"Щоб замаскувати підривну діяльність, "кріт" працював на ФСБ через свого батька, який у серпні 2023 року виїхав до РФ. Для переїзду в Росію він, як багатодітний чоловік, перетнув кордон у напрямку Євросоюзу, а звідти переправився до країни-агресора. На території РФ він встановив контакт з пропагандистом та колишнім співробітником ФСБ Сергієм Карнауховим. Саме йому батько фігуранта "зливав" розвіддані про Сили оборони, одержані від сина. Карнаухов передавав ці відомості своєму куратору з ФСБ", — розповіли у СБУ.

У відомстві зазначили, що російські окупанти використовували розвідінформацію для підготовки прицільних повітряних атак на пункти дислокації українських військ.

Слідчі Служби безпеки повідомили про підозру чоловікові у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про заочну підозру батьку затриманого та притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

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