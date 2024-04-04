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Армія РФ намагається просунутися на Авдіївському напрямку: поблизу яких населених пунктів
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Армія РФ намагається просунутися на Авдіївському напрямку: поблизу яких населених пунктів

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ЗСУ, український боєць
Український військовий на позиції. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Російські військові намагаються просунутись на Авдіївському напрямку в районах Первомайського, Новобахмутівка — Очеретине, Ласточкине — Сєверне — Тоненьке.

Про це повідомив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі "Суспільне. Студія".

"Особливо ніяких змін не було, крім тактичних дій противника, намагання просунутися й закріпитися на деяких ділянках — район Первомайського, напрямок Новобахмутівка — Очеретине, Ласточкине — Сєверне — Тоненьке. Вони намагаються просунутися поки дозволяють погодні умови", — розказав військовослужбовець.

За його словами, російські військові використовують важку техніку — танки, САУ, міномети калібром 82 мм, КАБи, водночас сили оборони застосовують протиповітряну оборону.

"Працювати в нас є чим. При цьому ми активно проводимо всі роботи для побудови фортифікаційних споруд тощо", — сказав Цехоцький.

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