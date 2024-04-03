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Лубінець: Співробітники ТЦК не можуть затримувати людей на вулиці
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Лубінець: Співробітники ТЦК не можуть затримувати людей на вулиці

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Суспільне Новини/ Олександр Брамський

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець каже, що співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки не можуть затримувати громадян України на вулицях.

Про це Лубінець сказав в інтерв’ю Суспільному.

“Вони не можуть ходити по вулицях і фізично затримувати громадян України з застосуванням фізичної сили. Не можуть. Це нонсенс. Хто від цього виграє? Армія? Ні. Громадяни України, які бояться виходити на вулицю? Ні”, – зазначив він.

За словами Лубінця, прикладом коректної поведінки ТЦК в умовах, коли в них є перелік осіб, які ухиляються від мобілізації, є дії ТЦК у Полтавській області, де військові звернулися до Національної поліції зі списками осіб, які мали б з’явитися до ТЦК, але не зробили цього.

“А якщо треба проводити так звані рейди, то до складу цієї групи обов'язково повинні бути долучені представники Національної поліції. Саме вони перевіряють документи. Після цього вони надають відомості співробітникам ТЦК для перевірки, чи є такий громадянин України в реєстрі військовозобов'язаних, чи немає”, – додав Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що саме співробітники Національної поліції “мають право зупиняти людей, перевіряти документи, приймати рішення, озвучувати якісь законні вимоги”.

Дмитро Лубінець також заявив, що виступає проти розширення повноважень ТЦК, що пропонувалося у першій редакції законопроєкту про нові правила мобілізації.

Про труднощі в процесі мобілізації, повернення українських військовополонених, цивільних заручників та незаконно вивезених у Росію українських дітей – дивіться Дмитра Лубінця у проєкті Суспільного "Ремовська Інтерв’ю" 4 квітня.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.

8 лютого глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не бачить в парламенті тих, хто б підтримував у законопроєкті про мобілізацію норму щодо блокування рахунків громадян, які ухиляються від служби.

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