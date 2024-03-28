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На Полтавщині ТЦК звернулися до поліції, аби близько 30 тисяч людей доставити до військкоматів
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На Полтавщині ТЦК звернулися до поліції, аби близько 30 тисяч людей доставити до військкоматів

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Мобілізація на Полтавщині
Повістки. Суспільне Львів

У Полтавській області до відділів ТЦК та СП мають доставити близько 30 тисяч людей. Звернення щодо них надіслали до обласної поліції.

Про це Суспільному 28 березня розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Звернення до поліції подали щодо тих, хто вчинив адміністративне правопорушення за двома статтями. Це – "Порушення призовникамитягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян., військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку" та "Порушення законодавстватягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Є така процедура, що поліція за нашим зверненням повинна доставити людину до ТЦК. Людина, яка порушила адміністративний кодекс, на нього формується протокол, потім ухвала від начальника ТЦК. І якщо людина не сплатила штраф, то тоді звернення щодо доставлення. Зазвичай, це люди, які після отримання повістки не з’явилися до ТЦК", — повідомив Роман Істомін

У Полтавській області щодо близько 30 тисяч людей подали звернення щодо доставлення їх до ТЦК.

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