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Литва передасть Україні енергообладнання для ТЕС — Міненерго
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Литва передасть Україні енергообладнання для ТЕС — Міненерго

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Електроенергія
Енергообладання. Міненерго

Литва надасть допомогу енергосектору України, зокрема, великогабаритні установки для теплових електростанцій (ТЕС).

Про це стало відомо за результатами онлайн зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка та із литовським колегою Дайнюсом Крейвісом, передає пресслужба Міненерго.

Галущенко поінформував главу Міненерго Литви з наслідками останніх російських атак на український енергосектор.

"У порівнянні з минулим роком ворог змінив тактику, і нинішні атаки мають для нас значно складніші наслідки. Дуже серйозних пошкоджень зазнала теплова генерація, противник системно атакує підстанції, а також об'єкти гідрогенерації", — сказав він.

Своєю чергою Крейвіс наголосив, що Литва готова підтримати Україну і передати устаткування, що допоможе провести відновлювальні та ремонтні роботи.

Міністри домовилися, що незабаром Литву відвідає група українських енергетиків з компаній державного і приватного секторів.

Під час візиту українські фахівці відвідають низку литовських енергетичних об’єктів для верифікації обладнання, яке згодом буде передано українському енергетичному сектору. Зокрема йдеться про великогабаритне устаткування для теплових електростанцій, що є надзвичайно важливим для української енергетики, яка втратила через атаки РФ значний обсяг саме теплової генерації.

Водночас Крейвіс зазначив, що Литва розглядає можливість передачі ще одного потужного автотрансформатора.

"Ми дякуємо Литві за цю підтримку. Ваша допомога має дуже важливе значення для нас. Ми вже отримали від литовської сторони два потужні автотрансформатори та 72 вантажі з іншим потрібним енергетичним обладнанням загальною вагою понад 1 300 тонн", — сказав Галущенко.

Також під час розмови із литовським колегою він наголосив, що для проходження наступної зими, Україні критично важливо збільшити генеруючі потужності. За його словами, особлива увага буде приділятися децентралізації та розподіленій генерації електроенергії.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

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