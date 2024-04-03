На Донеччині оголошено надзвичайну пожежну небезпеку — ДСНС

У Донецькій області на наступні декілька днів оголошено надзвичайну пожежну небезпеку.

Про це повідомляє ДСНС у Донецькій області.

За даними синоптиків, висока пожежна небезпека очікується з 4 по 6 квітня, небезпека IV класу.

"У цей період треба бути максимально обережними з вогнем, адже найменше займання може спричинити масштабну пожежу. Насамперед це стосується загорянь в природних екосистемах", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадали, що у вогні гинуть звірі, птахи, комахи, в окремих випадках знищуються населені пункти. Через це, не можна підпалювати сухостій, сміття, пух тощо, а також залишати в лісі горючі речовини чи багаття.

Раніше повідомлялось, що у Покровську зафіксували новий температурний рекорд. Попередня найвища температура у цій порі року, була зафіксована 1983 році.

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