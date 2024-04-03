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У Миколаєві презентували абетку з ілюстраціями та мультфільм про місто
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У Миколаєві презентували абетку з ілюстраціями та мультфільм про місто

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Авторка проєкту книг про Україну "Книга-мандрівка. Міста" Ірина Тараненко
Авторка проєкту книг про Україну "Книга-мандрівка. Міста" Ірина Тараненко, 3 квітня 2024 рік, Миколаїв. Колаж: Суспільне Миколаїв/Яна Тітуренко

У Центральній міській бібліотеці імені М.Л. Кропивницького презентували першу абетку з ілюстраціями та мультфільм про Миколаїв. Автори книги — історики брати Капранови, Ірина Тараненко, Марта Лешак, Марія Воробйова.

На презентації книги побували журналісти Суспільного.

В абетці зображені тварини Миколаївського зоопарку, зокрема алігатор Вася, котрий потрапив у книгу рекордів України. Крім того, у виданні йдеться про порти, де швартувалися елліни, скіфи та кіммерійці, слова з діалекту Миколаївщини, вулиці міста та відомі діячі регіону.

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Представлені на презентації книги, 3 квітня 2024 рік, Миколаїв Фото: Яна Тітуренко/Суспільне Миколаїв
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Сторінки з абетки "Книга-мандрівка. Миколаїв", 3 квітня 2024 рік, Миколаїв Фото: Яна Тітуренко/Суспільне Миколаїв
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Сторінки з абетки "Книга-мандрівка. Миколаїв", 3 квітня 2024 рік, Миколаїв Фото: Яна Тітуренко/Суспільне Миколаїв
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Сторінки з абетки "Книга-мандрівка. Миколаїв", 3 квітня 2024 рік, Миколаїв Фото: Яна Тітуренко/Суспільне Миколаїв

"Книга-мандрівка. Миколаїв" та мультфільм опублікували у рамках благодійного патріотичного проєкту про Україну. Директорка бібліотеки Інга Хоржевська повідомила, що це акція з підтримки прифронтових міст: Миколаєва, Харкова, Чернігова, Сум, Запоріжжя та Києва.

"Знання свого міста це ключ до розуміння, поглиблення зв'язків з довкіллям і розширення світогляду", — каже Інга Хоржевська.

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Директорка бібліотеки імені М.Л. Кропивницького Інга Хоржевська, 3 квітня 2024 рік, Миколаїв Фото: Яна Тітуренко/Суспільне Миколаїв
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Авторка проєкту Ірина Тараненко дає автограф на книзі "Книга-мандрівка. Миколаїв", 3 квітня 2024 рік, Миколаїв Фото: Яна Тітуренко/Суспільне Миколаїв
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Постер на презентації першої абетки у бібліотеці імені М.Л. Кропивницького, 3 квітня 2024 рік, Миколаїв Фото: Яна Тітуренко/Суспільне Миколаїв

Засновниця ТОВТовариство з обмеженою відповідальністю. "Грін пінгвін медіа" та авторка проєкту Ірина Тараненко пояснила, що їхня команда створює книги та мультфільми для дітей і дорослих.

"Дуже багато створюється проєктів про міста, він (проєкт — ред.) у нас трошки відрізняється від інших, тому що ми обрали жанр ілюстрації та анімації. Ми зрозуміли, що хочеться зараз розповідати про культуру міст. Вирішили почати цикл книг, спочатку були прифронтові міста", — розповідає авторка.

Зі слів Тараненко, жителі Миколаєва брати Капранови є співавторами абетки.

"Вони одразу погодились написати тексти до книжок, також пан Віталій озвучив мультфільм", — каже Ірина.

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Жителі Миколаєва, міський голова Олександр Сєнкевич та авторка проєкту Ірина Таратенко у бібліотеці, 3 квітня 2024 рік, Миколаїв Фото: Яна Тітуренко/Суспільне Миколаїв
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Жителі міста ставлять питання на презентації першої абетки у бібліотеці імені М.Л. Кропивницького, 3 квітня 2024 рік, Миколаїв Фото: Яна Тітуренко/Суспільне Миколаїв
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Жителі міста ставлять питання на презентації першої абетки у бібліотеці імені М.Л. Кропивницького, 3 квітня 2024 рік, Миколаїв Фото: Яна Тітуренко/Суспільне Миколаїв

Мультфільми можна переглянути на YouTube-каналі "Книга-мандрівка. Україна". Проєкт отримав підтримку від Агентства США з міжнародного розвитку USAID через програму "Зміцнення громадської довіри".

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