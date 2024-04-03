У Києві розквітають сакури і магнолії. Де можна побачити

У Києві традиційно починають квітнути сакури та магнолії. Найперші вже розквітли у Дніпровському та Деснянському районах. Незабаром цвітіння дерев можна буде побачити в усіх районах міста.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного.

Зазначається, що тривалість цвітіння сакур і магнолій становить близько двох тижнів, це залежить від окремого виду рослини. Кияни зможуть помилуватися цвітінням цих рослин у багатьох парках та скверах столиці.

Магнолія. Фото: Таміла Баранівська/Суспільне

"Переконаний, що в такий непростий час милування квітами допоможе містянам і гостям столиці на якийсь час переключитися від турбот та отримати заряд позитиву на багато тижнів уперед", — сказав Возний.

Бджола на квітці сакури. Фото: Таміла Баранівська/Суспільне

Традиційно сакури та магнолії квітнуть у ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка. За інформацією комунального об'єднання "Київзеленбуд", сакури в Києві ростуть на таких локаціях:

Дніпровський район:

бульвар Верховної Ради

Дарницька площа

парк "Перемога"

Деснянський район:

парк "Кіото"

Дарницький район:

парк Партизанської слави

Шевченківський район:

Майдан Незалежності

Пейзажна алея

Сирецький парк

Володимирська гірка

сквер біля Золотих воріт

Мюнхенський сквер

Печерський район:

Наводницький парк

бульвар Липський

сквер імені Марії Заньковецької

сквер біля театру імені Івана Франка

сквер біля Печерської райдержадміністрації

Подільський район:

Куренівський парк

сквер біля кінотеатру "Жовтень"

сквер № 3 на Контрактовій площі

Оболонський район:

парк "Наталка"

сквер на просп. Степана Бандери

"Сад Каменів"

парк "Пуща-Водиця

набережна Дніпра

Солом'янський район:

парк імені Миколи Зерова

парк "Відрадний"

парк "Орлятко"

сквер імені Максима Шаповала

Солом'янський ландшафтний парк

сквер Залізничний

площа Петра Кривоноса

Святошинський район:

сквер на бульварі Академіка Вернадського

парк "Інтернаціональний"

парк на вулиці Ореста Васкула (колишня назва – Феодори Пушиної)

сквер імені Василя Стуса (на розі проспектів Берестейського та Палладіна)

Голосіївський район:

сквер на вул. Івана Федорова

сквер біля ВДНГ

сквер Героїв Маріуполя.

Магнолія. Фото: Таміла Баранівська/Суспільне

Подивитися на магнолії у столиці можна буде на таких локаціях:

Оболонський район:

парк "Наталка"

Деснянський район:

парк із водними об'єктами на просп. Романа Шухевича

Дарницький район:

парк Партизанської слави

парк Воїнів-інтернаціоналістів

Дніпровський район:

парк "Перемога"

бульвар Івана Миколайчука

бульвар Амвросія Бучми

сквер на Дарницькій площі

Солом'янський район:

парк "Відрадний"

Печерський район:

сквер імені Марії Заньковецької

Бастіонний сквер

Голосіївський район:

Голосіївський парк імені М. Рильського.

У адміністрації нагадують жителям та гостям міста дбати про власну безпеку та йти в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Що відомо про озеленення Києва

У столиці фахівці наповнюють онлайн-мапу дерев, які перебувають на балансі міста. Станом на 25 січня "оцифровано" понад 203 тисячі зелених насаджень. Створення і наповнення онлайн-мапи дерев — це не тільки крок до відкритості даних, але і можливість провести чітку інвентаризацію міських зелених насаджень.

Комунальники висаджують квіти за популярним у світі принципом "Нова хвиля", а однорічні рослини використовують здебільшого для тематичних клумб. Садять також лучну рослинність серед декоративного різнотрав'я та багато злакових. Також тестують "торби" для поливу дерев.

Протягом вересня-жовтня у столиці висадили понад 1,7 тисяч дерев, майже 24 тисячі кущів та близько 900 тисяч багаторічних квітів. Озеленення у місті тривало практично щодня.

У березні цього року на бульварі Тараса Шевченка висадили 30 тополь, які подарували місту меценати. Сорт дерева походить з Північної Італії та не викликає алергічної реакції у людей. Дерево швидкозростаюче з добре розвиненою кореневою системою, а це означає, що воно стійке до міських умов.

У квітні у Парку Партизанської слави висадили 200 саджанців сосни. Допомагали в озелененні випускники столичних шкіл разом з українськими оборонцями. Більшу частину парку займає саме сосновий ліс.

Водночас "Київзеленбуд" повідомляє про масові крадіжки рослин із столичних парків. У компанії зазначили, якщо зібрати разом усе вкрадене, то можна було б озеленити не один сквер.

Із початку цього року з крон понад 4000 дерев фахівці видалили омелу в парках та скверах Києва. В основному були уражені тополі, клени, верби, берези та акація.

Ще у столиці 18 ботанічних пам'яток природи місцевого значення проходять лікування. Йдеться про заходи, необхідні для покращення стану зелених насаджень. Фахівці видаляють сухі гілки та ті, що перетинаються, вилучають гриби, зачищають, обробляють уражені місця тощо. На кожну пам'ятку природи підготовлено технологічну карту по лікуванню вікового дерева.