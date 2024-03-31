Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен не виключила можливості відправлення іноземних військ в Україну у майбутньому, однак наразі, за її словами, зараз у цьому нема потреби.

Про це вона заявила в інтерв’ю Financial Times.

Валтонен зазначила, що президент Франції Еммануель Макрон мав рацію, змушуючи Росію здогадуватися про межі західної підтримки Києва, коли висунув можливість відправлення військ в Україну.

"Зараз не час відправляти наші війська, і ми навіть не хочемо це обговорювати на цьому етапі. Але в довгостроковій перспективі ми, звичайно, не повинні нічого виключати", — сказала міністерка.

Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте також схвально відгукнулася про спробу Макрона створити "стратегічну двозначність".

"Що мені сподобалося в двох нещодавніх заявах президента Макрона, так це те, що він сказав, що насправді, чому ми повинні нав’язувати собі червоні лінії, коли у Путіна в принципі немає червоних ліній?", — сказала вона.

Що відомо про заяву Макрона стосовно відправлення військ в Україну

27 лютого Макрон не виключив, що європейські держави надішлють військав Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси.

Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Згодом Макрон пояснив, за яких умов Франція може відправити війська.