Правоохоронці задокументували злочини двох жителів Донеччині, які за даними слідства добровільно служили в окупаційній армії на посадах мінометника та спеціаліста з хімічної зброї.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Житель окупованої Макіївки на Донеччині вступив до лав незаконних збройних формувань у 2014 році. У складі мотострілкових батальйонів "Кальміус", "Оплот" та "Сомалі" він брав участь у бойових діях в районі Макіївки та Оленівки. З початком повномасштабного вторгнення зловмисник був мобілізований до радіохімічного взводу 114 ОМСБр та підписав контракт", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, він пройшов підготовку із застосування хімічної зброї та був направлений до Авдіївки. Його взяли в полон в лютому 2024 року.

Його підозрюють у державній зраді (ч.ч. 1,2 ст. 111), та допомозі окупантам (ч. 7 ст. 111-1)

Також за даними СБУ іншого підозрюваного, жителя Луганщини, затримали у селищі Берестове неподалік Бахмуту. У вересні 2023 року він добровільно втупив до лав окупаційних військ де став мінометником. Чоловік воював під Білогорівкою та Бахмутом.

Слідчі інкримінують йому державну зраду вчинену в умовах воєнного стану ч.ч. 1,2 ст. 111).

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