Станом на 3 квітня польські фермери продовжують обмежувати рух вантажівок у трьох пунктах пропуску на кордоні, а саме у напрямку ПП "Угринів-Долгобичув", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Хребенне". Там на перетин кордону очікують близько 400 вантажівок.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

"В чергах десь 400 вантажівок на цих трьох напрямках. На "Угриневі" черги не було, а більшість із черги — на напрямку "Ягодин". Також залишаються черги на раніше розблокованих напрямках. Особливо це напрямок пункту пропуску "Краківець", де 700 вантажних транспортних засобів і 400 вантажівок в черзі напроти пункту пропуску "Шегині", – повідомив Демченко.

Щодо пункту пропуску "Угринів-Долгобичув", де 2 квітня поновили блокування, то за інформацією від польської сторони, фермери планують пропускати в бік України десь по три вантажівки раз на шість годин, які слідують з Польщі в Україну. А в бік Польщі з України вони планують пропускати по одній вантажівці на добу.

"Суттєво знизився вантажопотік на цьому напрямку, якщо аналізувати вчорашній день (2 квітня, – ред.), загалом тут перетнуло кордон близько 30 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. До цього перетин кордону коливався десь на рівні 200 вантажних транспортних засобів", – пояснює речник ДПСУ.

За словами Андрія Демченка, польські страйкарі не пропускають вантажівок, які слідують у Польщу, у пунктах пропуску "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Хребенне". А в бік України пропускають по кілька вантажівок на годину.

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.