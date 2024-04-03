Російські війська за добу завдали удари по 34 цивільних об’єктах на Донеччині. Крім трьох людей у Миколаївці, поранені також троє енергетиків "Донбасенерго". Загалом сім міст, сіл та селищ області були минулої доби під російськими обстрілами.

Про обстріли Донецької області за 2 квітня повідомили у поліції регіону.

Під ударом перебували сім населених пунктів:

міста Костянтинівка, Миколаївка, Торецьк,

селище Очеретине, села Дачне, Калинове, Пискунівка.

"За минулу добу поліція зафіксувала 1666 обстрілів. Пошкоджені 34 цивільних об’єкти: 19 житлових будинків, адмінбудівлю, палац культури, зупинка громадського транспорту, автомобілі, газопровід", — йдеться у повідомленні поліції.

Керовану авіабомбу КАБ-250 війська РФ скинули на Торецьк, пошкоджені шість приватних осель і заклад культури, розказали у поліції. Ще один КАБ-250 випустили по Калиновому, пошкоджені п’ять будинків і автомобіль.

Також учора ввечері на Донеччині внаслідок російського обстрілу поранені троє працівників "Донбасенерго", повідомили в Міненерго. "Їх доставлено до лікарні, надається допомога", — додали у міністерстві. У відомстві не уточнили населений пункт або район російської атаки.

За даними начальника обладміністрації Вадима Філашкіна, за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини: атакували Покровський, Краматорський і Бахмутський райони.

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