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На Донеччині в Миколаївці від обстрілу РФ поранені троє людей: що відомо
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На Донеччині в Миколаївці від обстрілу РФ поранені троє людей: що відомо

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Троє людей у місті Миколаївка Донецької області поранені внаслідок російського обстрілу. Армія РФ ударила по місто ввечері 2 квітня, відразу по трьох районах.

Про це повідомив начальник Донецької обладміністрації Вадим Філашкін.

"За 2 квітня росіяни поранили 3 жителів Донеччини — у Миколаївці", — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у прокуратурі Донеччини, армія РФ обстріляла місто близько 21:40 2 квітня. Поранені — двоє чоловіків та жінка.

"В результаті влучання засобів ураження по житловій забудові дістали тілесні ушкодження двоє чоловіків 43 та 57 років, а також 48-річна жінка. З осколковим пораненням, контузією та забоями постраждалих доставлено до медичного закладу", — йдеться у повідомленні.

У місті, додали у відомстві, пошкоджені приватні й багатоквартирні житлові будинки, зупинка громадського транспорту та автомобілі. Тип озброєння наразі встановлюють експерти, обстріл розслідують як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними поліції Донеччини по Миколаївці окупаційні війська завдали авіаудару чотирма бомбами: плануючими боєприпасами (УМПБ Д-30 см).

Як розказав Суспільному Донбас керівник місцевої адміністрації Володимир Проскунін, це був другий обстріл громади за добу: близько 11:00 2 квітня РФ зі "Смерчів" атакувала Піскунівку Миколаївської громади. Снаряди пошкодили приватні будинки та лінію електропостачання, місцеві не поранені.

Вечірній обстріл міста був масований: російські війська атакували відразу три локації, додав очільник адміністрації

На одній з вулиць боєприпас поцілив по вулиці, де розташований готель: в 4-поверховій будівлі вибиті шибки, пошкоджені двері, у трьох багатоквартирних будинках поряд також є пошкодження. Троє поранених — працівники готелю. Два чоловіки наразі в лікарні, жінка — після допомоги медиків на амбулаторному лікуванні, розповів Проскунін.

Ще одне — місце влучання на околиці міста, там пошкоджена 5-поверхівка. Третє — зупинка транспорту, там згоріли авто та пошкоджене приміщення ДСНС, яке розташоване неподалік.

"Дві локації — це житлові масиви, третя — громадська зупинка транспорту. Обстріли почастішали. Це абсолютно цивільні об’єкти", — наголосив керівник адміністрації.

За його словами, в громаді лишаються 7 200 людей, з них у місті близько 4,5 тисяч жителів. До повномасштабного вторгнення у Миколаївській громаді жили близько 21 тис. 600 людей.

Загалом, за даними ОВА, в області від початку вторгнення 1898 людей загинули від атак армії РФ, 4 756 людей зазнали поранень. Дані не остаточні, адже, як нагадав Філашкін, загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи.

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