Армія РФ в ніч на 3 квітня атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Скинули боєприпас з дрона. Поранених та загиблих немає.

За уточненою інформацією, через удар по Дніпру 2 квітня пошкоджено чотири заклади освіти, 9 багатоквартирних будинків, 25 авто.

Раніше, 2 квітня, війська РФ атакували ракетою Дніпро. Внаслідок удару пошкоджені два навчальних заклади. Поранення отримали 18 людей, 12 з них – госпіталізовані.

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