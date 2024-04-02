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Внаслідок ракетного удару по Дніпру пошкоджені два заклади освіти: що відбувається на місці події
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Внаслідок ракетного удару по Дніпру пошкоджені два заклади освіти: що відбувається на місці події

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ракета, Дніпро
Наслідки ракетного удару по Дніпру, 2 квітня 2024 рік. Фото: Суспільне Дніпро

2 квітня війська РФ поцілили по Дніпру, пошкоджений навчальний заклад. Внаслідок ракетної атаки поранені 18 людей, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Що відбувається на місці влучання – читайте у матеріалі Суспільного.

В одній з багатоповерхівок повилітали вікна.

Удар по закладу освіти у Дніпрі: що відбувається на місці події
Багатоповерхівка поруч з місцем вибуху. Фото: Суспільне Дніпро

Удар по закладу освіти у Дніпрі: що відбувається на місці події
Через атаку вибиті вікна у багатоповерхівці. Фото: Суспільне Дніпро

Місцева жителька Зоя каже, у момент вибуху стояла на балконі.

"Годувала пташок і раптово бабахнуло. Все скло і всі рами перетрясло. Два підряд вибухи були. Настільки сильно, що все дрижало", – розповіла жінка.

Внаслідок ракетного удару по Дніпру пошкоджений заклад освіти: що відбувається на місці події
На місці події працюють надзвичайники. Фото: Суспільне Дніпро

Внаслідок ракетного удару по Дніпру пошкоджений заклад освіти: що відбувається на місці події
Пошкодження у Дніпрі внаслідок ракетного удару. Фото: Суспільне Дніпро

Місцевий житель Антон Коль – паралімпієць, каже тренується у закладі, який було пошкоджено.

"Перебував на прогулянці з дитиною біля свого дому і, нажаль, так сталося що почули вибухи. Всі живі-здорові. Пошкоджено моє майно, будівля, в якій живу. Повилітали вікна. Пошкоджено заклад в якому я тренуюсь кожного дня, плаваю, готуюсь до змагань. Дитина моя не злякалась. Трохи оглушило, але зараз все нормально", – каже він.

Внаслідок ракетного удару по Дніпру пошкоджений заклад освіти: що відбувається на місці події
Місцевий житель Антон Коль. Фото: Суспільне Дніпро

Жителька Дніпра Валентина почула вибухи на вулиці.

"Я перед під'їздом була і дуже сильні вибухи, хвиля сильна двічі. На лавочці сиділа. А куди бігти? У нас вдома все нормально, а от через дорогу вже повилітало все", – каже вона.

Внаслідок ракетного удару по Дніпру пошкоджений заклад освіти: що відбувається на місці події
Місцева жителька Валентина. Фото: Суспільне Дніпро

Тетяна живе на п'ятому поверсі багатоквартирного будинку, що розташований поруч з місцем влучання. За її словами в момент вибуху у квартирі перебувала її дитина.

"Дитина була сама вдома, якраз збиралась виходити з дому і чоловік мав забрати. Я якраз бахнуло, він, звичайно перелякався. Чоловік заїхав у двір на машині, а якби став на стоянку — може і машина б наша постраждала", — сказала вона.

Внаслідок ракетного удару по Дніпру пошкоджені два заклади освіти: що відбувається на місці події
Місцева жителька Тетяна. Фото: Суспільне Дніпро

Тимур на момент вибуху був на занятті у басейні.

"Полетіли всі вікна, все скло, повністю полетіло на нас. Ми ледве встигли вибігти звідти. Там всі двері виламані. Актова зала зруйнована. Є поранені, жінки з кухні бачив поранені. Обличчя в крові, дівчина з порізом на брові", – каже він.

Внаслідок ракетного удару по Дніпру пошкоджений заклад освіти: що відбувається на місці події
Учень навчального закладу Тимур. Фото: Суспільне Дніпро

Керівник спортивного закладу розповів, внаслідок удару зруйнована частина будівлі, актова зала, їдальня, дитячі кімнати, адміністративні приміщення.

"У нас з цим дуже суворо все і ми завжди на це робимо досить великий акцент. Діти завжди під час повітряної тривоги максимально швидко покидають приміщення, закінчують навчально-тренувальний процес і йдуть в укриття. Четверо дітей поранених якраз бігли до укриття. Вилетіло скло і у декількох легенькі подряпини. Діти злякалися, але приїхали психологи з ними поспілкувалися", – зазначив він.

Внаслідок ракетного удару по Дніпру пошкоджений заклад освіти: що відбувається на місці події
Керівник спортивного закладу . Фото: Суспільне Дніпро

Внаслідок удару пошкоджені два навчальні заклади.

"На зараз працівниками ДСНС, поліцією, комунальними службами проводиться обстеження будівель, після чого буде прийматися рішення по їх відбудові", – повідомив в.о. заступника голови Дніпропетровської військової адміністрації Андрій Кульбач.

Внаслідок ракетного удару по Дніпру пошкоджені два заклади освіти: що відбувається на місці події
Андрій Кульбач. Фото: Суспільне Дніпро

Також, як повідомив начальник оргвідділу департаменту з питань самоорганізації населення міськради Владислав Макарець, наразі відомо і про пошкодження семи будинків.

"Зараз відомо про пошкодження семи багатоквартирних будинків. В деяких вибуховою хвилею було пошкоджено п'ять вікон, в деяких будинках — близько 50. Зараз всі мешканці, які постраждали в будинках ОСББ, ЖБК мають зв'язатися з головами управління. Ми відправили дефектувальників для проведення попередніх замірів, також вони мають піднятися на дахи й перевірити наявність пошкоджень", — сказав він.

Внаслідок ракетного удару по Дніпру пошкоджені два заклади освіти: що відбувається на місці події
Владислав Макарець. Фото: Суспільне Дніпро

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що внаслідок атаки РФ на Дніпро пошкоджені підприємство, дитячий садочок, школи та будинки, що розташовані поруч.

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради Олег Дюдкін зазначив, що люди, чиї оселі пошкоджені внаслідок атаки, можуть подати документи на допомогу.

"Хочу звернутися до жителів Шевченківського району. Після проведення усіх слідчих дій ви повинні звернутися до адміністрації Шевченківського району за адресою: Михайла Грушевського, 70, або до нашого пересувного пункту, який буде розгорнуто 3 квітня у ДК "Шинник", з 10 до 19-ої години. Вам потрібно подати документи, адмінстрація вийде, проведе обстеження помешкань, зафіксує пошкодження, зробить відповідні акти", – повідомив він.

Про перелік документів, які необхідно надати, можна дізнатися за телефоном – 066 214 45 85.

На місці атаки по Дніпру жителям надають психологічну допомогу, будматеріали (ОСБ-плити, тарпаулін), встановлююють плити у помешкання вразливих категорій населення.

Внаслідок ракетного удару по Дніпру пошкоджені два заклади освіти: що відбувається на місці події
На місці атаки по Дніпру жителям закривають вікна. Фото: Суспільне Дніпро

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