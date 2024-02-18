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Війська РФ вдарили по Дніпру ракетою: поранені 18 людей, п'ятеро дітей госпіталізовано
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Війська РФ вдарили по Дніпру ракетою: поранені 18 людей, п'ятеро дітей госпіталізовано

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2 квітня війська РФ атакували ракетою Дніпро. Внаслідок удару пошкоджені два навчальних заклади. Поранення отримали 18 людей, 12 з них – госпіталізовані.

Вибух у місті пролунав о 16:42. До цього у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у напрямку Дніпра рухається керована авіаційна ракета. О 16:25 в області була оголошена повітряна тривога. Жителі Дніпра повідомили Суспільному, що під час вибухів ненадовго вимикалося світло.

О 17:32 очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ракетної атаки по місту поранені, попередньо, п'ятеро людей. Нині деталі уточнюють.

"Не допомагайте ворогу. Нічого не фотографуйте і не викладайте в мережу", – зазначив він.

Через ракетну атаку у Дніпрі пошкоджений один із закладів освіти, уточнив Сергій Лисак.

"На щастя, в момент удару всі діти були в укритті. Це вберегло здоров’я та, можливо, й життя хлопців і дівчат. Дякую за роботу педагогам. За їхні злагоджені дії", – повідомив він.

Що відомо про поранених внаслідок атаки

За уточненими даними, поранення отримали четверо дітей – від 14 до 17 років. Всім надають меддопомогу. Серед травмованих й п’ятеро дорослих. З них двоє, чоловік та жінка, госпіталізовані. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, зазначив Сергій Лисак.

Голова обласної ради Микола Лукашук повідомив, що внаслідок атаки поранено одного хлопця та трьох дівчат. Їм від 15 до 17 років. У них легкі травми.

"Їх зачепили уламки скла, коли діти бігли до укриття. Їм надана уся необхідна медична допомога. З ними зараз працюють психологи, загрози життю – немає", – зазначив він.

Також він розповів, що через удар вибиті вікна, є пошкодження приміщень. На парковці загорілися автівки.

Згодом очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість поранених зросла до 13. Серед них п’ятеро – діти. Госпіталізовані восьмеро поранених. Всі у стані середньої тяжкості. Іншим надали меддопомогу. Лікуватимуться вдома.

У вечірньому зверненні президент Зеленський відреагував на ракетний удар по Дніпру. Він зазначив, що на місці події тривають рятувальні роботи. За його словами, пошкоджені будівлі коледжу, дитячого садочка.

Увечері очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що кількість поранених зросла до 18. 12 людей госпіталізовані, п’ятеро з них – діти. Вони у стані середньої тяжкості.

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