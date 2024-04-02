Прикордонники на Мар'їнському напрямку полонили трьох російських військових

Прикордонники взяли у полон трьох російських військових. Окупанти вийшли, щоб здатись, коли потрапили під український обстріл і залишились без їжі, зв'язку та евакуації.

Про це повідомляє 3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

"Росіяни за підтримки важкої техніки намагалися штурмувати наші позиції в районі Новомихайлівки, але потрапили під активне вогневе ураження Сил оборони. Залишившись без їжі, зв’язку та можливості евакуюватися троє військовослужбовців РФ вирішили здатися у полон", — йдеться у повідомленні.

Як розповіли у прикордонному загоні, троє окупантів вийшли на позиції прикордонників та десантників. Чоловіки розповіли, що приїхали на війну аби заробити, вони підписали короткострокові контракти за 200 000 рублів на місяць.

Серед полонених стрілець та двоє рядових підрозділу хімічного захисту, які мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу. Усі вони служили у 10-танковому полку.

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