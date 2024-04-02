НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Прикордонники на Мар'їнському напрямку полонили трьох російських військових
ДОНБАСЗСУВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Прикордонники на Мар'їнському напрямку полонили трьох російських військових

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Полонені окупанти
Українські прикордонники взяли в полон трьох окупантів. 3 прикордонний загін

Прикордонники взяли у полон трьох російських військових. Окупанти вийшли, щоб здатись, коли потрапили під український обстріл і залишились без їжі, зв'язку та евакуації.

Про це повідомляє 3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

"Росіяни за підтримки важкої техніки намагалися штурмувати наші позиції в районі Новомихайлівки, але потрапили під активне вогневе ураження Сил оборони. Залишившись без їжі, зв’язку та можливості евакуюватися троє військовослужбовців РФ вирішили здатися у полон", — йдеться у повідомленні.

Як розповіли у прикордонному загоні, троє окупантів вийшли на позиції прикордонників та десантників. Чоловіки розповіли, що приїхали на війну аби заробити, вони підписали короткострокові контракти за 200 000 рублів на місяць.

Серед полонених стрілець та двоє рядових підрозділу хімічного захисту, які мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу. Усі вони служили у 10-танковому полку.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
ЗСУ, український боєць
Армія РФ намагається просунутися на Авдіївському напрямку: поблизу яких населених пунктів
Уражена військова техніка РФ
Батальйон ударних БпАК "Ахіллес" за місяць уразили та знищили понад 190 одиниць військової техніки РФ поблизу Бахмута
СБУ затримала військового, якого підозрюють у наведенні ракет РФ на Донеччині
Наводив російські ракети по позиціях Сил оборони на Донеччині: СБУ затримала "крота" в ЗСУ
Донеччина, наслідки обстрілу 3 квітня 2024 року
Російська армія зранку обстріляла Миколаївку у Костянтинівській громаді, поранена людина
На початок