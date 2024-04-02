На Луганщині знищено річкову переправу російських військових

Прикордонники на Луганщини знищили переправу через річку Жеребець, яку використовували російські військові.

Про це повідомляє 3 прикордонний загін реформований у бригаду "Помста".

"Ворожу переправу через річку Жеребець на Луганщині знищили прикордонники бригади "Помста". Відмінна робота підрозділу розвідувально-ударних безпілотних повітряних суден "Рубаки", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники додали, що переправу знищили фугасним снарядом, який скинули з важкого ударного дрона "Вампір".

Річка Жеребець розташована близько до кордону між Донецькою та Луганською областями, на південь від Макіївки.

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