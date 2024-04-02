Три заяви у поліцію подали юристи Івано-Франківської архієпархії УГКЦ щодо пошкодження паркану, який звели у зеленій зоні біля міського озера для будівництва церкви Блаженного священномученика Симеона Лукача.

Про це 2 квітня під час пресконференції розповів синкел у парафіяльно-економічних справах архієпархії, отець Віталій Максимів, повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

"Людина має право на мітинг і на протест, але в законний спосіб. Те, що відбулося, називається вандалізмом. І ми не дозволимо топтати так церкву й одну з її інституцій. Три заяви в поліцію написані, тому що це — такі молоді хлопці, які так рвано "розмітували" отим парканом. В мене здивування: чому вони не на захисті нашої Батьківщини, а на захисті природи, на якій можна випити та з'їсти. Юрист архієпархії три рази звертався в поліцію щодо пошкодження майна, демонстрував дописи та відео, як це все відбувалося", — розповів отець Віталій Максимів.

Синкел у парафіяльно-економічних справах архієпархії, отець Віталій Максимів. Суспільне Івано-Франківськ

Речниця поліції в області Тетяна Іванюк у коментарі Суспільному підтвердила, що від представників УГКЦ надійшли три заяви щодо пошкодження огорожі 26, 27 березня та 1 квітня. Наразі триває перевірка.

Зі слів отця Віталія Максиміва, 3 квітня представники церкви проведуть закриту зустріч із франківцями, які виступають проти побудови церкви біля озера.

На запитання, чи готова архієпархія змінити місце будівництва храму, він відповів так: "Враховуючи, що є митрополит (Володимир Війтишин — ред.), який має свою позицію, він категоричний з приводу того, щоб не ділити суспільство. Ми будемо комунікувати з активістами, з людьми, які захищають зелену зону. В моєму розумінні питання перекручене і надто сильно викривлене. Ми готові йти на діалог з приводу перенесення, з приводу зменшення, з приводу спільного погодження благоустрою, окультурення і тому подібне", — сказав отець Віталій Максимів.

На запитання Суспільного про те, чи знає про будівництво церкви на березі міського озера глава УГКЦ Святослав Шевчук, отець Віталій Максимів сказав: чув, що містяни надсилали йому документи, проте не володіє подробицями.

Франківка Юлія дала Суспільному текст листа, який надіслала главі УГКЦ Святославу Шевчуку. У ньому повідомила про петицію на сайті міськвиконкому проти будівництва церкви, яка зібрала понад 1100 підписів, та просила змінити місце спорудження храму.

"Ми, як громада та як віряни різних конфесій, в переважній більшості греко-католики, — не проти церкви. Ми — проти забудови зеленої зони, вже облаштованої за бюджетні гроші у 2020 році відпочинкової ділянки, на якій немає торгівлі чи інших споруд, а лише лавиці і столи, трава і залишки дерев. Там проводять час сім'ями, друзями, а школярі ходять на екскурсії, займаються спортом. Ситуація не є тупиковою — можна попросити у влади альтернативну ділянку, яка не буде знищувати зелену зону", — йдеться у листі.

Зі слів Юлії, представники глави УГКЦ надіслали їй відповідь, у якій йдеться, що блаженніший Святослав ознайомився зі змістом звернення і доручив передати його архиєпископу і митрополиту Івано-Франківському Володимиру Війтишину.

Що відомо про будівництво церкви біля озера

У 2024 році Івано-Франківська архієпархія УГКЦ планує розпочати будівництво богослужбової каплиці поруч з міським озером в Івано-Франківську. Площа храму становитиме приблизно 150 метрів квадратних.

24 березня люди зібралися на пікнік біля міського озера, щоб висловити протест проти будівництва церкви УГКЦ. Вони принесли із собою каву, чай, печиво, плакати, балончики з фарбою, а також квіти, щоб висадити їх перед будівельним парканом.

Попри позицію містян, мер Руслан Марцінків заявив, що підтримує будівництво церкви.

Територія, на якій УГКЦ планує збудувати церкву, — це відпочинкова зона, яку створили у 2019 році в межах програми "Бюджет участі". За це з бюджету міста спрямували 300 тисяч гривень. Однак цю землю міська рада ще у 2018 році віддала парафії УГКЦ на спорудження церкви священномученика Симеона Лукача.

Франківці створили петицію на сайті міськради з проханням зберегти рекреаційну зону на березі міського озера та знайти для парафії УГКЦ іншу територію для будівництва храму. Вона набрала необхідну кількість голосів. Марцінків пообіцяв на неї відреагувати.

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