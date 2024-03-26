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"Я повністю підтримую спорудження каплички на міському озері" — міський голова Франківська Руслан Марцінків
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"Я повністю підтримую спорудження каплички на міському озері" — міський голова Франківська Руслан Марцінків

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Будівництво церкви поблизу міського озера у Франківську
Міський голова Франківська Руслан Марцінків підтримав будівництво церкви поблизу міського озера. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

Міський голова Руслан Марцінків підтримує будівництво церкви УГКЦ поблизу міського озера в Івано-Франківську, що має розпочатися у 2024 році.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У своєму дописі міський голова нагадав про репресії української церкви й священників, заборону УГКЦ на тимчасово окупованій території та взяття в російський полон отців з Бердянська. Окрім цього, Марцінків додав, що у Франківськ переїхали понад 40 тисяч переселенців.

"Від роботи влади, церкви та інших інституцій залежить, чи ми залишимося християнським та українським містом! Тому я повністю підтримую спорудження каплички на міському озері, де наша команда зробила його місцем відпочинку тисяч франківців й гостей міста. Церква буде з відкритою територією. Кожен зможе прийти, звернутися до Бога, помолитися за Україну, за наших воїнів! Ми повинні мати тверду віру в перемогу, в Українську церкву! Тепер від нас залежить, яке це місто буде: Христа чи Диявола! Українське чи москомовне!" — написав Марцінків.

Голова громади закликав громадськість "максимально підтримувати роботу українських церков" та подякував депутатам трьох фракцій — "Свободи", "ЄС" та "Батьківщини" — за підтримку цього рішення.

Що відомо про будівництво церкви біля озера

У 2024 році Івано-Франківська архієпархія УГКЦ планує розпочати будівництво богослужбової каплиці поруч з міським озером в Івано-Франківську. Площа храму становитиме приблизно 150 метрів квадратних.

Мешканці будинків, розташованих неподалік цього місця, готують звернення до міської ради, щоб не допустити будівництво й захистити зелену зону біля озера.

24 березня люди зібралися на пікнік біля міського озера, щоб висловити протест проти будівництва церкви УГКЦ. Вони принесли із собою каву, чай, печиво, плакати, балончики з фарбою, а також квіти, щоб висадити їх перед будівельним парканом.

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