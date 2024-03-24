В Івано-Франківську люди зібралися на пікнік біля міського озера, щоб висловити протест проти будівництва церкви УГКЦ у зеленій зоні. Вони принесли із собою каву, чай, печиво, плакати, балончики з фарбою, а також квіти, щоб висадити їх перед будівельним парканом, повідомив кореспондент Суспільного з місця події.

Пікнік проти будівництва церкви на березі міського озера в Івано-Франківську, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

Учасник акції Михайло живе неподалік міського озера. Чоловік регулярно приходить туди відпочивати.

Пікнік проти будівництва церкви на березі міського озера в Івано-Франківську, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

"Я прийшов з вимогою не забудовувати зелену зону, дати людям можливість дихати, гуляти й жити тут, не вирубувати дерева, дозволити парку залишатися парком. Я був у багатьох містах України, і така унікальна територія з великим озером та зеленою зоною мало де є. Франківську дуже пощастило. Головне — зберегти це і далі розвивати громадський простір", — говорить Михайло.

Пікнік проти будівництва церкви на березі міського озера в Івано-Франківську, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

На пікнік прийшов Олександр Раєнко. З його слів, мешканці будинків, розташованих поблизу міського озера, та інші франківці збирають підписи проти забудови зеленої зони.

Пікнік проти будівництва церкви на березі міського озера в Івано-Франківську, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

Вони також готують звернення до міського голови Руслана Марцінківа.

Франківці збирають підписи проти забудови зеленої зони. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

"Була перша наша зустріч. На диво, почали відгукуватися з інших комплексів, спортивних організацій. Є медійна підтримка в соціальних мережах. Сьогодні хочемо висловити свою думку, виразити наш невеликий протест. Організуємо висадження квітів, щоб натякнути мерії, що нам потрібно щось зелене замість бетону", — розповідає Олександр Раєнко.

Пікнік проти будівництва церкви на березі міського озера в Івано-Франківську, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

Учасниця пікніка Ярина прийшла з друзями відстояти зелену зону.

Пікнік проти будівництва церкви на березі міського озера в Івано-Франківську, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

"Ми хочемо, щоби більше людей почули, щоб були активнішими й відстоювали свої зелені зони. З підписами ми будемо йти до мера, до митрополита Володимира Війтишина, до греко-католицької церкви. Стукати, кричати, шуміти. Плануємо низку подій на цій зеленій зоні", — каже Ярина.

Пікнік проти будівництва церкви на березі міського озера в Івано-Франківську, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

Франківець Максим, який мешкає у будинку поряд з міським озером, говорить, що у місті повинно бути більше відпочинкових зон.

Пікнік проти будівництва церкви на березі міського озера в Івано-Франківську, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

"Я — вірянин, звичайно. Але за цими будинками в кінці озера є нова побудована церква. Ще один храм навіщо? Я не проти церков, але не тут. Це — зона для відпочинку", — каже Максим.

Пікнік проти будівництва церкви на березі міського озера в Івано-Франківську, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

Поблизу будівельного паркана люди висадили квіти, а саму огорожу розмалювали балончиками з фарбою.

Пікнік проти будівництва церкви на березі міського озера в Івано-Франківську, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

Серед них — співзасновниця ініціативи "Франківськ, який треба берегти" Марія Козакевич.

Марія Козакевич (з квітами в руках), пікнік проти будівництва церкви на березі міського озера в Івано-Франківську, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

"Це — символ того, що ми вболіваємо за збереження цієї зеленої території. Надіємося, що будівельна техніка не буде заїжджати, топтатися по квітах і нищити цю ділянку", — говорить Марія Козакевич.

Марія Козакевич садить квіти поблизу будівельного паркана люди, Івано-Франківськ, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

Керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків у коментарі Суспільному розповів, що на акцію прийшли приблизно 100 людей. Громадський порядок забезпечували четверо поліцейських. Порушень вони не зафіксували.

Дівчина робить графіті на будівельному паркані, Івано-Франківськ, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

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