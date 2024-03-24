В Івано-Франківську люди зібралися на пікнік біля міського озера, щоб висловити протест проти будівництва церкви УГКЦ у зеленій зоні. Вони принесли із собою каву, чай, печиво, плакати, балончики з фарбою, а також квіти, щоб висадити їх перед будівельним парканом, повідомив кореспондент Суспільного з місця події.
Учасник акції Михайло живе неподалік міського озера. Чоловік регулярно приходить туди відпочивати.
"Я прийшов з вимогою не забудовувати зелену зону, дати людям можливість дихати, гуляти й жити тут, не вирубувати дерева, дозволити парку залишатися парком. Я був у багатьох містах України, і така унікальна територія з великим озером та зеленою зоною мало де є. Франківську дуже пощастило. Головне — зберегти це і далі розвивати громадський простір", — говорить Михайло.
На пікнік прийшов Олександр Раєнко. З його слів, мешканці будинків, розташованих поблизу міського озера, та інші франківці збирають підписи проти забудови зеленої зони.
Вони також готують звернення до міського голови Руслана Марцінківа.
"Була перша наша зустріч. На диво, почали відгукуватися з інших комплексів, спортивних організацій. Є медійна підтримка в соціальних мережах. Сьогодні хочемо висловити свою думку, виразити наш невеликий протест. Організуємо висадження квітів, щоб натякнути мерії, що нам потрібно щось зелене замість бетону", — розповідає Олександр Раєнко.
Учасниця пікніка Ярина прийшла з друзями відстояти зелену зону.
"Ми хочемо, щоби більше людей почули, щоб були активнішими й відстоювали свої зелені зони. З підписами ми будемо йти до мера, до митрополита Володимира Війтишина, до греко-католицької церкви. Стукати, кричати, шуміти. Плануємо низку подій на цій зеленій зоні", — каже Ярина.
Франківець Максим, який мешкає у будинку поряд з міським озером, говорить, що у місті повинно бути більше відпочинкових зон.
"Я — вірянин, звичайно. Але за цими будинками в кінці озера є нова побудована церква. Ще один храм навіщо? Я не проти церков, але не тут. Це — зона для відпочинку", — каже Максим.
Поблизу будівельного паркана люди висадили квіти, а саму огорожу розмалювали балончиками з фарбою.
Серед них — співзасновниця ініціативи "Франківськ, який треба берегти" Марія Козакевич.
"Це — символ того, що ми вболіваємо за збереження цієї зеленої території. Надіємося, що будівельна техніка не буде заїжджати, топтатися по квітах і нищити цю ділянку", — говорить Марія Козакевич.
Керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків у коментарі Суспільному розповів, що на акцію прийшли приблизно 100 людей. Громадський порядок забезпечували четверо поліцейських. Порушень вони не зафіксували.
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