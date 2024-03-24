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"Хочу дихати повітрям, а не ладаном". Франківці виступили проти будівництва церкви біля міського озера
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"Хочу дихати повітрям, а не ладаном". Франківці виступили проти будівництва церкви біля міського озера

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Протест, зелена зона, Івано-Франківськ, церква на березі озера
Франківці зібралися на пікнік, щоб висловити протест проти будівництва церкви УГКЦ біля міського озера. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

В Івано-Франківську люди зібралися на пікнік біля міського озера, щоб висловити протест проти будівництва церкви УГКЦ у зеленій зоні. Вони принесли із собою каву, чай, печиво, плакати, балончики з фарбою, а також квіти, щоб висадити їх перед будівельним парканом, повідомив кореспондент Суспільного з місця події.

Протест, пікнік, будівництво церкви на березі озера, Франківськ
Пікнік проти будівництва церкви на березі міського озера в Івано-Франківську, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

Учасник акції Михайло живе неподалік міського озера. Чоловік регулярно приходить туди відпочивати.

Люди, протест, пікнік, будівництво церкви на березі озера, Франківськ
Пікнік проти будівництва церкви на березі міського озера в Івано-Франківську, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

"Я прийшов з вимогою не забудовувати зелену зону, дати людям можливість дихати, гуляти й жити тут, не вирубувати дерева, дозволити парку залишатися парком. Я був у багатьох містах України, і така унікальна територія з великим озером та зеленою зоною мало де є. Франківську дуже пощастило. Головне — зберегти це і далі розвивати громадський простір", — говорить Михайло.

Пікет, протест, пікнік, будівництво церкви на березі озера, Франківськ
Пікнік проти будівництва церкви на березі міського озера в Івано-Франківську, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

На пікнік прийшов Олександр Раєнко. З його слів, мешканці будинків, розташованих поблизу міського озера, та інші франківці збирають підписи проти забудови зеленої зони.

Протест, пікнік, забудова, міське озеро, церква, Франківськ
Пікнік проти будівництва церкви на березі міського озера в Івано-Франківську, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

Вони також готують звернення до міського голови Руслана Марцінківа.

Франківськ, протест, пікет, пікнік, забудова, церква на березі озера
Франківці збирають підписи проти забудови зеленої зони. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

"Була перша наша зустріч. На диво, почали відгукуватися з інших комплексів, спортивних організацій. Є медійна підтримка в соціальних мережах. Сьогодні хочемо висловити свою думку, виразити наш невеликий протест. Організуємо висадження квітів, щоб натякнути мерії, що нам потрібно щось зелене замість бетону", — розповідає Олександр Раєнко.

Плакат, протест, пікет, Франківськ, пікнік, забудова
Пікнік проти будівництва церкви на березі міського озера в Івано-Франківську, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

Учасниця пікніка Ярина прийшла з друзями відстояти зелену зону.

Протест
Пікнік проти будівництва церкви на березі міського озера в Івано-Франківську, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

"Ми хочемо, щоби більше людей почули, щоб були активнішими й відстоювали свої зелені зони. З підписами ми будемо йти до мера, до митрополита Володимира Війтишина, до греко-католицької церкви. Стукати, кричати, шуміти. Плануємо низку подій на цій зеленій зоні", — каже Ярина.

Плакати, протест, Франківськ
Пікнік проти будівництва церкви на березі міського озера в Івано-Франківську, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

Франківець Максим, який мешкає у будинку поряд з міським озером, говорить, що у місті повинно бути більше відпочинкових зон.

Протест
Пікнік проти будівництва церкви на березі міського озера в Івано-Франківську, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

"Я — вірянин, звичайно. Але за цими будинками в кінці озера є нова побудована церква. Ще один храм навіщо? Я не проти церков, але не тут. Це — зона для відпочинку", — каже Максим.

Плакат, протест
Пікнік проти будівництва церкви на березі міського озера в Івано-Франківську, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

Поблизу будівельного паркана люди висадили квіти, а саму огорожу розмалювали балончиками з фарбою.

Протест, паркан, графіті, Франківськ
Пікнік проти будівництва церкви на березі міського озера в Івано-Франківську, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

Серед них — співзасновниця ініціативи "Франківськ, який треба берегти" Марія Козакевич.

Марія Козакевич
Марія Козакевич (з квітами в руках), пікнік проти будівництва церкви на березі міського озера в Івано-Франківську, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

"Це — символ того, що ми вболіваємо за збереження цієї зеленої території. Надіємося, що будівельна техніка не буде заїжджати, топтатися по квітах і нищити цю ділянку", — говорить Марія Козакевич.

Марія Козакевич
Марія Козакевич садить квіти поблизу будівельного паркана люди, Івано-Франківськ, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

Керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків у коментарі Суспільному розповів, що на акцію прийшли приблизно 100 людей. Громадський порядок забезпечували четверо поліцейських. Порушень вони не зафіксували.

Протест, графіті
Дівчина робить графіті на будівельному паркані, Івано-Франківськ, 24 березня 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

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