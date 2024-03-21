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У Франківську поруч з міським озером планують побудувати каплицю. Що про це думають люди
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У Франківську поруч з міським озером планують побудувати каплицю. Що про це думають люди

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У 2024 році Івано-Франківська архієпархія УГКЦ планує розпочати будівництво богослужбової каплиці поруч з міським озером в Івано-Франківську. Площа храму становитиме приблизно 150 метрів квадратних.

Мешканці будинків, розташованих неподалік цього місця, мають намір готувати звернення до міської ради, щоб не допустити будівництво й захистити зелену зону біля озера.

Про це Суспільному повідомив один з місцевих жителів Олександр Раєнко.

"Лише каплиць 17-метрових нам не вистачало"

21 березня Олександр Раєнко та ще понад десять людей зібралися поруч з місцем імовірної забудови на обговорення.

"Це, мабуть, саме те, чого не вистачало в рекреаційній зоні, у зеленій частині міста. Лише каплиць 17-метрових нам не вистачало. Дякуємо, пане Марцінків, великий вам уклін. Район тут забудований новобудовами по периметру. Купа дітей, купа людей. Запитайте у громадян, що нам тут потрібно", — говорить Олександр Раєнко.

Люди, парк, озеро
Люди зібралися, щоб запобігти забудові зеленої зони у парку поблизу озера. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

Франківець Володимир Микитин мешкає у будинку, навпроти якого парафія УГКЦ планує збудувати церкву. Чоловік — проти спорудження храму на березі міського озера.

"Це — як мафія якась: просто беремо і захоплюємо територію. Так, ви дали документ. Ніхто ж не питав ні мешканців, ні сусідів, ні тих, хто тут проводить час. Знести геть паркан і не дати будувати. Це навіть мови нема. Ні тут не буде церкви, ні 70 метрів звідси. Будуйте, завершуйте ті будівництва, які стоять уже десятиліттями. По десять років стоять храми недобудовані", — каже Володимир Микитин.

Будівництво, забудова, парк
Паркан на місці, де релігійна громада УГКЦ планує звести каплицю. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

"Щодня тут ходимо. Тут треба зробити дитячий або спортивний майданчик для людей, дітей, які відпочивають на озері. Ми всі ходимо в церкву, до Бога, і кожен знайде для себе дорогу туди", — висловився місцевий житель Василь Іжурков.

На думку Олександра Раєнка, в Івано-Франківську бракує спортмайданчиків для військових, які проходять реабілітацію. Він також додав, що мешканці навколишніх будинків збиратимуться і надалі, щоб захистити зелену зону біля озера.

У міській раді мовчать

Місце, на якому планують будівництво, огороджене парканом. Вхід на територію — замкнений колодкою. Усередині й довкола зрізали кілька дерев. На огорожі встановлений стенд із паспортом об'єкта. У ньому йдеться, що гранична висота будівлі — 16,5 метрів. Площа забудови становить майже 160 метрів квадратних. Замовником є релігійна громада Блаженного священномученика Симеона Лукача Української греко-католицької церкви.

УГКЦ, церква, будівництво, каплиця, міське озеро, Франківськ
Інформаційний стенд, встановлений на паркані. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

Директор департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради Орест Кошик упродовж для не відповідав на дзвінки кореспондентів Суспільного. Його заступник Артур Прокіпчук порадив телефонувати у приймальню департаменту. Там також на дзвінки не відповіли.

Яка позиція Івано-Франківської архієпархії УГКЦ

Представник департаменту інформації Івано-Франківської архієпархії УГКЦ Іван Стефурак прокоментувати будівництво храму на камеру відмовився та надіслав посилання на публікацію сайту архієпархії від 21 березня. У ній йдеться про те, що почати спорудження богослужбової каплиці парафія планує у 2024 році.

"Враховуючи факт розміщення культової споруди у відпочинковій зоні, особливим додатковим завданням громади буде турбота та підтримка сімей в умовах важкого емоційного стану суспільства, спричиненого агресією РФ", — йдеться у дописі.

Парк, будівництво, забудова, будівельні матеріали, паркан
Місце, де планують побудувати каплицю УГКЦ. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

На сайті архієпархії пишуть, що релігійна громада отримала дозвільні документи на будівництво поруч з міським озером.

"При парафії діятиме християнський садочок. Відповідно до задуму архітекторів храм вірних, площею близько 150 метрів квадратних, опісля богослужінь трансформуватиметься в ігрову кімнату, де батьки зможуть залишити своїх дітей з вихователями. Для активного дозвілля влітку передбачено облаштування дитячого майданчика довкола святині", — пишуть на сайті архієпархії.

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