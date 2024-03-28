Петиція з проханням зберегти рекреаційну зону на березі міського озера в Івано-Франківську та знайти для парафії УГКЦ іншу територію для будівництва храму набрала на ранок 28 березня понад 500 голосів. Її розглянуть на сесії міської ради.

Про це в ефірі радіо "Західний полюс" розповів міський голова Руслан Марцінків.

"Розглянемо петицію, дамо відповідь згідно з чинним законодавством. У нас — демократична країна. Кожен має право висловлювати свою позицію", — каже Марцінків.

Також міський голова ще раз нагадав про свою позицію щодо будівництва церкви поблизу озера.

"Ми її висловили, коли розглядали це питання на сесіях міської ради у 2017 і 2021 році, коли після звернення нашої архієпархії УГКЦ і митрополита Володимира Війтишина місто дозволило будівництво каплиці з відкритим простором і збереженням скверу. Місто виступає і далі за те, що церкві потрібно більше "діаложити" з активістами, але ми не заперечуємо доцільність будівництва цієї богослужбової каплиці", — говорить Марцінків.

Він додає, що УГКЦ "надає ЗСУ надзвичайно велику кількість допомоги й реалізовує велику кількість соціальних проєктів". За його словами, кілька років тому було опитування, хто до якого віросповідання належить. 73% іванофранківців визнали, що вони є греко-католиками.

Руслан Марцінків каже: "Місто є відкрите до всіх релігій, окрім московського патріархату".

З його слів, відповідно до всіх екологічних норм та з дотриманням всіх вимог, які були видані з 2017 року в проєктній документації, каплиця має бути максимально відкритою, збережена повністю зелена зона. Храм має "право на існування в тих межах, які погодив департамент архітектури та містобудування".

"Але також не підтримую ті дописи, які ідуть проти церкви, проти віри: "Ікони поміняйте на дрони" чи інші речі. Вважаю, що це до певної міри — богохульство. Тому такі речі неприйнятні мені, як християнину. Тому це моя позиція — позиція як очільника міста", — сказав Марцінків.

Що відомо про будівництво церкви біля озера

У 2024 році Івано-Франківська архієпархія УГКЦ планує розпочати будівництво богослужбової каплиці поруч з міським озером в Івано-Франківську. Площа храму становитиме приблизно 150 метрів квадратних.

24 березня люди зібралися на пікнік біля міського озера, щоб висловити протест проти будівництва церкви УГКЦ. Вони принесли із собою каву, чай, печиво, плакати, балончики з фарбою, а також квіти, щоб висадити їх перед будівельним парканом.

Попри позицію містян, мер Руслан Марцінків заявив, що підтримує будівництво церкви.

Територія, на якій УГКЦ планує збудувати церкву, — це відпочинкова зона, яку створили у 2019 році в межах програми "Бюджет участі". За це з бюджету міста спрямували 300 тисяч гривень. Однак цю землю міська рада ще у 2018 році віддала парафії УГКЦ на спорудження церкви священномученика Симеона Лукача.

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